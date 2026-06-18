鬼頭明里がInstagramを更新。『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』で共演するメンバーたちと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の写真を公開した。

参考：TVアニメ『結界師の一輪華』2027年1月放送開始 メインキャストに鬼頭明里＆戸谷菊之介

同作で近江彼方役を務める鬼頭は、「ユ↓ニ↑バ↓」とコメントを添え、パーク内で撮影した複数の写真を投稿。天王寺璃奈役の田中ちえ美との“うさ耳”姿の2ショットや、『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』で楽しめるバタービールを手にしたショットなど、リラックスした表情を見せている。

投稿のキャプションでは、アトラクションの待ち時間に“みゆたん”こと朝香果林役の久保田未夢の肩で眠ってしまったことにも触れており、仲の良さが伝わる微笑ましいエピソードを明かした。

同じく虹ヶ咲キャストで上原歩夢役の大西亜玖璃、宮下愛役の村上奈津実も今回のユニバを満喫した様子をX（旧Twitter）で投稿しており、“ニジガク”メンバーでユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた連日の投稿に、ファンからも喜びの声が寄せられた。

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、6月6日・7日に大阪城ホールで『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 8th Live! TOKIMEKI Express』大阪公演を開催し、翌週の6月13日・14日には京王アリーナTOKYOで東京公演を行った。大きなステージをともに駆け抜けたキャストたちの絆を感じさせる、仲睦まじい姿に注目が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）