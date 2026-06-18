100均で買ってよかった〜！「掃除嫌いこそ早く買うべきだった」「簡単にきれいが続く！」

「掃除は面倒だし、洗剤を用意するのも億劫……」そんな掃除嫌いな方にこそ、今すぐダイソーでゲットしてほしい優秀アイテムを見つけました。水に濡らして軽くこするだけで、家中の頑固な汚れが簡単に落ちてラクにきれいが続きます♪実際に気になっていた家の掃除もしてみたので、その実力をチェックしてみてください！

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商品情報

商品名：メラミンスポンジ（6個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6cm×10cm×2cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480948171

パステルカラーが映える！水だけで汚れが落ちるダイソーの『メラミンスポンジ』

ダイソーの「メラミンスポンジ」は、一般的な白いスポンジとは異なり、パステルカラーが目を引く可愛らしいデザイン。洗剤も手袋も使わず「水に濡らしてこするだけ」で簡単に汚れが落ちる便利なアイテムです。

メラミンスポンジとしては珍しい、ピンク・ブルー・イエローの3色。毎日使うものなので少しでも可愛いと思えるのは嬉しいポイントですよね。

長方形のスポンジが6個入りで110円（税込）という、お財布に優しすぎるコスパのよさも魅力。少し大きめのサイズ感なので、何度も往復することなく一気にお掃除ができます。

洗剤を使った掃除のように手袋を用意する必要もなく、水で濡らしてさっと擦り、仕上げ拭きや仕上げ洗いをするだけできれいに仕上がりますよ。

【before・after比較あり】家中のガンコな汚れを擦ってみた！

水垢はもちろん、諦めていたキッチン周りの油汚れの掃除にも活躍します。光沢のある面に使用すると細かい傷がついてしまう恐れがあるため、デリケートな素材への使用は注意が必要です。

家の中で気になるスポットを実際にお掃除してみました。まずは、コンロまわりは油汚れに水を含ませてこするだけ！力を入れてゴシゴシしなくても、軽い力でOKです。

冷蔵庫の上についたしつこい汚れにも。

筆者宅の冷蔵庫の天面はざらざらとした質感。その凹凸にホコリと油が混ざった汚れが入り込むと、普通の布巾ではなかなか落ちきりません。

ですが、メラミンスポンジなら、その細かい隙間にもしっかり届くのか、力を入れずとも汚れがみるみる落ちていきます。

毎日使うお風呂の中で使用する椅子の掃除にも。いつの間にかこびりついてしまう頑固な湯垢や水垢も、このスポンジがあればお風呂に入ったついでにササッと落とせます。

コンロ周りのbefore・afterを比較してみると、ギトギトした油のこびりつき汚れもしっかり落としてくれました。最後に仕上げのからぶきをするだけで、洗剤を使わずにスッキリピカピカに！

これなら調理のあとにササッと拭くだけなので、毎日の習慣にできそうです。

冷蔵庫の上もスポンジで軽く擦るだけで細かな目に入った汚れが落ち、全体的に黄ばんでいたのが本来の白さを取り戻せました。

写真だと分かりにくいためbefore・afterはないのですが、お風呂椅子の汚れ落ちは本当に感動レベルです。あんなに触るとざらざらしていた水垢が、力を入れずに軽くこするだけでつるつるとした質感に蘇ります。

ただし、光沢のある面は傷がついてしまう恐れがあるので注意が必要。傷をつけたくないデリケートな場所は事前に目立たないところで試してから使うのをおすすめします。

今回は、ダイソーの『メラミンスポンジ（6個）』をご紹介しました。

この圧倒的な手軽さなら、お掃除が苦手な方でも無理なく綺麗な状態をキープできますよ。気になった方は、ぜひ試してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。