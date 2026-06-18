楽天モバイルは、新型スマートフォン「OPPO Reno15 A」（CPH2801）を25日9時に発売する。価格は5万7990円で、公式サイトや楽天市場、楽天モバイルショップで購入できる。予約受付は公式サイトと楽天市場で18日10時に開始した。実施中のキャンペーンを利用すると、他社から乗り換える場合は実質4万1990円となる。

「OPPO Reno15 A」は7000mAhの大容量バッテリーを搭載したことが大きな特徴。「80W SUPERVOOC」の急速充電に対応し、直接本体へ電力を供給できるバイパス充電も使用可能。ゲーム中などに本体の発熱やバッテリーへの負荷を抑える仕様だ。

チップセットはミドルレンジの「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載し、楽天モバイルが取り扱うモデル「CPH2801」はメモリー8GB／ストレージ128GBとなる。外部メモリーとして最大1TBのmicroSDXCを使用できる。

背面カメラは、メインが約5000万画素、超広角が約800万画素、マクロが約200万画素。フロントカメラは約5000万画素。

搭載する「AIマインドスペース」では、3本指でスワイプして画面内のコンテンツを分析・保存できる。保存したコンテンツは内容に応じて自動で分類され、キーワード検索で素早くアクセスできる。

そのほか、IPX8／IPX9の防水とIP6Xの防塵に対応し、指紋認証や顔認証、おサイフケータイのほか、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMにも対応している。

他社から乗り換えで実質4万1990円

「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる1万ポイント還元と、「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid製品ご購入でポイント還元」キャンペーンによる6000ポイント還元の併用により、最大1万6000ポイント還元となる。

ポイント還元を考慮すると、「OPPO Reno15 A」を5万7990円→実質4万1990円で入手できる。なお、「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンはエントリーが必要。付与されるポイントは期間限定ポイント。

OPPO Reno15 A（CPH2801）の仕様 項目 内容 カラー オーロラブルー／トワイライトネイビー チップセット（SoC） Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platformオクタコア 2.2GHz×4＋1.8GHz×4 メモリー／ストレージ 8GB／128GB 外部メモリー microSDXC（最大1TB） ディスプレイ 約6.6インチAMOLED（有機EL）フルHD＋（2372×1080） リアカメラ 約5000万画素＋約800万画素＋約200万画素 フロントカメラ 約5000万画素 大きさ・重さ オーロラブルー：約158mm×約75mm×約8.3mm・約202gトワイライトネイビー：約158mm×約75mm×約8.1mm・約195g バッテリー容量 7000mAh 生体認証 指紋認証・顔認証 防水防塵 IPX8・IPX9／IP6X FeliCa（おサイフケータイ） 対応 SIM nanoSIM／eSIMのデュアルSIM対応 移動通信方式 4Gと5Gに対応4x4 MIMOの高速通信に対応5GはSub6のみ対応 5G（Sub6） n1/n3/n28/n40/n41/n77/n78 FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 TD-LTE 38/39/40/41/42/48 WCDMA II/IV/V/VIII GSM 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz