◆第５７回選手権大会 茨城県支部予選（６月６日・晴天スタジアム美浦） ▽決勝 江戸崎ボーイズ８−０＝５回コールド

茨城県支部は準決勝をタイブレークで制した江戸崎ボーイズが、決勝で筑波ボーイズに８―０で５回コールド勝ち。３年連続５度目の全国出場を圧勝で決めた。

崖っぷちからはい上がると、もはや怖いものはなかった。頂上へ向けて、一気に進むだけだった。

決勝戦。江戸崎ボーイズは２回に無死満塁の絶好機を作ると主将の大木敦捕（３年）が投前にスクイズを決める。続く大立英嵩（３年）が中前に運び２人をかえすと、９番・斉藤尚史（３年）が「いい景色でした」と振り返る右翼席への一発だ。さらに攻撃の手を緩めず、打者１１人で７点のビッグイニング。早々に試合を決めた。

「積極的に打って走る。自分たちらしい野球ができました」と渋谷泰弘監督（４７）は喜びをかみしめた。

準決勝は薄氷を踏む勝利だった。１点を追う７回２死一、三塁。２番・室町佑成（３年）の三ゴロで万事休すかと思われたが、相手の失策で同点。延長８回タイブレークでうっちゃり、大木主将は「仲間を信じました」と一丸で白星をつかみ取った。

３年連続となる全国の舞台。夏はベスト１６が最高で「少なくとも、そこまでは行きたい。全国制覇を目指しますし、新しい歴史を作りたいです」と大木主将は活躍を誓った。

［筑波］２回に７点を奪われ、反撃かなわず５回コールド負け。上野孝博監督（５８）は「うちのピッチャーは江戸崎には通用しない」と悔しさをにじませた。東北選抜大会での逆襲へ、柘植瑛心主将（３年）は「打ち勝つというところを意識して、優勝目指して頑張りたい」と切り替えた。