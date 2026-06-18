あいのり・桃、新居で再び“G騒動”「どんだけーーーー!!!」 母のLINEにも反響「私なら失神してます」
恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、18日までに自身のブログを更新。新居で再びゴキブリを発見したことを報告するとともに、実家で起きた衝撃的なエピソードを明かした。
【写真】再びG発見で母とのLINEのやりとりを公開した桃
桃は5月25日の投稿で、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。新居での暮らしぶりや、家族や友人との様子をたびたび発信している。
14日には「ゾッッッッッとした話。一軒家って…こわい。」と題したブログを更新し、新居の玄関付近でゴキブリを発見したことを告白。夫の“しょうくん”が駆除した後も、玄関前で瀕死状態のゴキブリを見つけたといい、「まだ引っ越して3週間も経ってないのよ…!?」「これが、一軒家か…」と驚きをつづっていた。
その続報として、16日には「鳥肌たつほど気持ち悪い、けど、愛がある話」と題したブログを更新。「今日また、我が家の駐車場の入り口で、ひっくり返ってるG発見…！」と明かし、「どんだけーーーー!!!」「どんだけ入ろうとしてくるのよーーー!!!!」と悲鳴を上げた。
一方で、「この前翔くんがまいてくれたこれのおかげで、ひっくり返ってすでに動けない状態にはなってた」と説明し、害虫対策グッズの効果に驚いた様子も見せた。
しかし、「外から侵入しようとしていたGなのか…それとも、家の中からちょろっとお散歩しようとしていたGなのか…」と不安も吐露。「どっちもやだ。笑」と本音を漏らした。
さらに、話題は実家での出来事へ。桃によると、父親と母親が長期間保管していた未使用のミキサーの箱を開けたところ、中にゴキブリの巣ができていたという。
箱は冷蔵庫の横に置かれており、開封すると「成虫の大きいGが6匹、中くらいの子どもGが数匹、赤ちゃんGがたくさん、いたらしい」と説明。桃は「鳥肌もの、恐ろしい…!!!」とつづり、「家の中で動かしてない箱があったら、みなさん、要注意です…」と注意を呼びかけた。
その一方で、母親から届いたLINEでは、「ゴキは家族を作らないと思っていた！」「単独生活ではなく、大家族で仲良く住んでいた！」「ゴキが可愛いと思うようになった私は、、、おかしいのかしら。」とつづられていたという。
桃は、母親について「本当に愛情深い人だな…笑」とコメント。この投稿にファンからは「優しいお母様」「ちづ子さん本当におもしろい！」「素敵過ぎるお母さんです」「私なら失神してます」「お母さんやっぱりひとあじ違うね！」といった声が寄せられている。
【写真】再びG発見で母とのLINEのやりとりを公開した桃
桃は5月25日の投稿で、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。新居での暮らしぶりや、家族や友人との様子をたびたび発信している。
その続報として、16日には「鳥肌たつほど気持ち悪い、けど、愛がある話」と題したブログを更新。「今日また、我が家の駐車場の入り口で、ひっくり返ってるG発見…！」と明かし、「どんだけーーーー!!!」「どんだけ入ろうとしてくるのよーーー!!!!」と悲鳴を上げた。
一方で、「この前翔くんがまいてくれたこれのおかげで、ひっくり返ってすでに動けない状態にはなってた」と説明し、害虫対策グッズの効果に驚いた様子も見せた。
しかし、「外から侵入しようとしていたGなのか…それとも、家の中からちょろっとお散歩しようとしていたGなのか…」と不安も吐露。「どっちもやだ。笑」と本音を漏らした。
さらに、話題は実家での出来事へ。桃によると、父親と母親が長期間保管していた未使用のミキサーの箱を開けたところ、中にゴキブリの巣ができていたという。
箱は冷蔵庫の横に置かれており、開封すると「成虫の大きいGが6匹、中くらいの子どもGが数匹、赤ちゃんGがたくさん、いたらしい」と説明。桃は「鳥肌もの、恐ろしい…!!!」とつづり、「家の中で動かしてない箱があったら、みなさん、要注意です…」と注意を呼びかけた。
その一方で、母親から届いたLINEでは、「ゴキは家族を作らないと思っていた！」「単独生活ではなく、大家族で仲良く住んでいた！」「ゴキが可愛いと思うようになった私は、、、おかしいのかしら。」とつづられていたという。
桃は、母親について「本当に愛情深い人だな…笑」とコメント。この投稿にファンからは「優しいお母様」「ちづ子さん本当におもしろい！」「素敵過ぎるお母さんです」「私なら失神してます」「お母さんやっぱりひとあじ違うね！」といった声が寄せられている。