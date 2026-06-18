元中日で米ナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」と正式発表された。

契約は来年２７年シーズンまで。推定年俸は１億８０００万円。会見に同席した水野雄仁編成本部長は「先発の一角として活躍してくれることを願っています。小笠原選手の加入で優勝できるように、我々とともに戦ってもらえればと思います」と期待した。

小笠原はＮＰＢ通算４６勝。巨人戦は通算１２勝１２敗。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す巨人は、勝負の夏場以降を見据えて先発の層を厚くしたい狙いがあった。

そんな中で今季マイナーでの登板が続いていた小笠原の同行にＮＰＢ球団で最も早くから注目し、現地に足を運んで熱視線を送っていたのが巨人だった。中日時代の投手コーチの友利結氏（デニー友利氏）が国際スカウトで在籍し、中日時代の同僚で仲の良い守護神ライデル・マルティネスがいるのも大きなポイントだったようだ。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。