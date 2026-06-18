バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が18日までにインスタグラムを更新。16日放送のテレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP 華麗なる一家をのぞき見 高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）への反響を受け、思いをつづった。

今回の放送では、高嶋の家族や親戚のほか“ご近所さん”などが高嶋の幼少期の思い出などを語り、衝撃のエピソードも紹介された。

高嶋は放送後の投稿で「ご存知のようにプラチナでもなんでもない家族なので、炎上は覚悟してました」としたが、「間違えてYahooのコメント見たら、ボロクソ書かれてて、久々に反撃に出たくなる気持ちをおさえました（笑）」とも告白。「確かに変な家族だけど、時代ってもんがあるし、テレビだけにちょっと面白おかしく見えるようになってたり、その場にいないとわからない空気感までは伝わらないものですよね」と批判的なコメントに対する複雑な思いをつづった。

その流れで、「それでも92歳の父はご満悦で、私にCDを渡してきました。コンサートも昨日の放送のお陰で、チケットが少し売れたようです」と、92歳でCDデビューした音楽ディレクターの父・弘之さんについて紹介。「私は他人にどんだけ叩かれようが、親孝行である事だけは間違い無いようです まずはそれが一番大事でしょ」と主張した。