二宮和也「ふぅ…出来た」手作り餃子公開に「包むの上手くてプロ級」「手先が器用」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の二宮和也が6月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】ニノ「包むの上手くてプロ級」綺麗に並んだ手作り餃子
16日の投稿で「【速報】二宮和也の今年は餃子を作ってなんとか冷凍してその間に曲という形をなんとか作ってそれをなんとか配信してその配信を餃子を食べながら観てもらうという年にすると決まった日となる」とつづっていた二宮。その投稿に続き二宮は「ふぅ…出来た」とコメントし、綺麗に包まれた餃子が網付きの保存容器の中で美しく整列した写真を投稿している。
この投稿には「美味しそう」「手先が器用」「具が詰まってて幸せですね」「包むの上手くてプロ級」「何味かな？」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ニノ「包むの上手くてプロ級」綺麗に並んだ手作り餃子
◆二宮和也、手作り餃子公開
16日の投稿で「【速報】二宮和也の今年は餃子を作ってなんとか冷凍してその間に曲という形をなんとか作ってそれをなんとか配信してその配信を餃子を食べながら観てもらうという年にすると決まった日となる」とつづっていた二宮。その投稿に続き二宮は「ふぅ…出来た」とコメントし、綺麗に包まれた餃子が網付きの保存容器の中で美しく整列した写真を投稿している。
◆二宮和也の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「手先が器用」「具が詰まってて幸せですね」「包むの上手くてプロ級」「何味かな？」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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