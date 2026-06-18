俳優夫をハート多数でタグ付け！少女時代・ティファニー、夫からのケータリングカー差し入れに感動

俳優ピョン・ヨハンが、ガールズグループ少女時代のメンバーで妻のティファニーのためにケータリングカーを贈り、並々ならぬ愛情を示した。

6月18日、ティファニーは自身のSNSを更新。

【画像】ティファニー、夫と濃厚キス

キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を公開した。

公開された写真には、ピョン・ヨハンがミュージカル『ユミの細胞たち』の会場に贈ったケータリングカーが捉えられた。ケータリングカーには、ティファニーのポスターとともに応援のメッセージが書かれており、目を引いた。

ピョン・ヨハンは、横断幕を通じて「美味しく召し上がってください。うちの女優ティファニーをよろしくお願いします」という文章を残した。

続けて、「ティファニーとミュージカル『ユミの細胞たち』の俳優、スタッフの皆さんをボクジャの家族が応援する」と、作品に参加するする俳優と制作スタッフへの応援も伝えた。

（写真＝ティファニーInstagram）

特に、「ボクジャの家族」と愛犬の名前を入れた表現とともに、妻への愛情を自然に露わにし、新婚夫婦らしい一面を見せた。

ティファニーもやはりピョン・ヨハンのSNSアカウントをタグ付けした後、ハートの絵文字を残して、感謝の気持ちを伝えた。

ピョン・ヨハンとティファニーは2月に婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。特に、ティファニーは少女時代で初の既婚者となり、大きな話題になった。

なお、ティファニーは来る6月30日に開幕するミュージカル『ユミの細胞たち』で、ヒロインのユミ役として舞台に上がる予定だ。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。