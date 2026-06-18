aespaウィンター、キャミワンピで圧巻スタイル披露「透明感がレベチ」「言葉を失う美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が6月17日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「透明感がレベチ」美デコルテ際立つキャミワンピ姿
ウィンターは「愛してるよ」とスペイン語でつづり、写真を公開。ピンク色の花を背景に、金髪のセミロングヘアで、前髪を分け、白地にブルーの水玉のキャミソールワンピースを合わせ、スラリと伸びた腕が際立っている。
この投稿には「透明感がレベチ」「天使ですね」「言葉を失う美しさ」「目の保養」「スタイル最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「透明感がレベチ」美デコルテ際立つキャミワンピ姿
◆ウィンター、キャミソールワンピース姿披露
ウィンターは「愛してるよ」とスペイン語でつづり、写真を公開。ピンク色の花を背景に、金髪のセミロングヘアで、前髪を分け、白地にブルーの水玉のキャミソールワンピースを合わせ、スラリと伸びた腕が際立っている。
◆ウィンターの投稿が話題
この投稿には「透明感がレベチ」「天使ですね」「言葉を失う美しさ」「目の保養」「スタイル最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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