ジェジュン、現在の年齢に言及 くりぃむしちゅー・上田晋也も驚き「ウソだろ！？すげぇ若いな」SNS上でも「衝撃」「見えない」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】アーティストのジェジュンが、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）にゲスト出演。現在の年齢に言及し、驚きの声が上がる場面があった。
【写真】若々しさが話題の40歳韓国人アーティストの近影
この日は「ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばす、初夏の愚痴祭り！」をテーマに、出演者たちが憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを吐き出した。
以前は仕事終わりに自宅でお酒を飲むことでストレスを解消していたというジェジュン。しかし最近は「ちょっと飲めなくなっちゃったんです。今年40歳を超えてから…」と、年齢を重ねるにつれて体質の変化を感じるようになったと明かした。
すると、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「ジェジュンって40歳いってんの！？ウソだろ！？すげぇ若いな！」と驚き。スタジオからも「えぇ〜！」「ビックリした…」「見えない」と驚きの声が上がった。ジェジュンは照れながら「ありがとうございます」と笑顔。上田は「いやいや、マジで！マジで！ジェジュンが40歳いってるなんて全く思わなかったね！」とその若々しさを絶賛していた。
この放送を受け、SNS上でも「え！本当に！？」「驚きすぎて声出た」「見えない…」「肌がツヤツヤ」「全然年齢を感じさせない」「相変わらずキラキラしてる」「めっちゃ衝撃受けてる」と、驚きの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆ジェジュン、現在の年齢に言及
この日は「ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばす、初夏の愚痴祭り！」をテーマに、出演者たちが憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを吐き出した。
◆ジェジュンの年齢に驚きの声
すると、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「ジェジュンって40歳いってんの！？ウソだろ！？すげぇ若いな！」と驚き。スタジオからも「えぇ〜！」「ビックリした…」「見えない」と驚きの声が上がった。ジェジュンは照れながら「ありがとうございます」と笑顔。上田は「いやいや、マジで！マジで！ジェジュンが40歳いってるなんて全く思わなかったね！」とその若々しさを絶賛していた。
この放送を受け、SNS上でも「え！本当に！？」「驚きすぎて声出た」「見えない…」「肌がツヤツヤ」「全然年齢を感じさせない」「相変わらずキラキラしてる」「めっちゃ衝撃受けてる」と、驚きの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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