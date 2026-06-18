夏限定「白くまプリン」「クラウンメロンのプリン」「完熟マンゴーのプリン」の3品発売【モロゾフ】

洋菓子メーカー『モロゾフ』は、九州の夏の風物詩のかき氷をイメージした「白くまプリン」や、旬を迎えるフルーツを使用した「クラウンメロンのプリン」「完熟マンゴーのプリン」を、全国の洋生菓子販売店舗で発売する。

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◆白くまプリン

価格:税込486円(本体価格:450円)

販売期間:6月23日〜8月31日

九州の夏の風物詩のかき氷「白くま」をイメージしてプリンに仕立てた。練乳ソースと氷砂糖を使用した上品ですっきりとした甘さのミルクプリンに、さくらんぼ、みかん、小豆、パイナップルをトッピングしている。

◆クラウンメロンのプリン

価格:税込432円(本体価格:400円)

販売期間:販売中〜8月31日

3層すべてにクラウンメロンを使用した、夏に旬を迎えるさわやかなメロンのプリン。静岡県産のクラウンメロンのピューレを使用したゼリーとソースに、クラウンメロンのピューレとココナッツパウダーを加えたミルクプリンを合わせた。メロンの上品な甘さとさわやかな香りが楽しめる。

◆完熟マンゴーのプリン

価格:税込432円(本体価格:400円)

販売期間:販売中〜8月31日

マンゴーの王様と呼ばれる「アルフォンソマンゴー」、中でも糖度16度以上の完熟マンゴーを3層すべてに使用した。濃厚な味わいのマンゴープリンに、まろやかなマンゴーソースとさっぱりとした華やかな香りのマンゴーゼリーを合わせている。