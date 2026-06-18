【初音ミク Music & Fire Works Ver.】 受注期間：6月18日～9月2日 2027年6月 発売予定 価格：27,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク Music & Fire Works Ver.」を2027年6月に発売する。受注期間は9月2日まで。価格は27,800円。

本製品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、初音ミクを「“初音ミク Happy 16th Birthday” 『Music & Fire Works』- Time Capsule -」のメインビジュアルを元に1/7スケールフィギュア化したもの。

イラストレーターのAちき氏が描く、夜空を彩る大輪の花火を背に佇む幻想的な姿を立体化しており、涼やかな色合いの浴衣や、こちらを振り返る優しい微笑みなど、繊細な魅力を丁寧に再現している。

さらに、風を受けてなびく艶やかなツインテールと大きく広がる帯にはクリアパーツを使用し、花火の光を受けてきらめくような透明感あふれる仕上がりとなっている。

「初音ミク Music & Fire Works Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm

Art by Aちき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。