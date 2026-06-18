みなさん、こんにちは。十束おとはです。

最近、私の中で最もアツいコンテンツといえば『マンダロリアン・アンド・グローグー』です。

5月22日の公開以来、約7年ぶりとなるスター・ウォーズの劇場作品として大きな注目を集めている本作。グローグーの愛らしさに心を奪われ、この作品をきっかけにスター・ウォーズデビューを果たした人も多いのではないでしょうか。

もちろん、私も公開初日に映画館へ。スクリーンいっぱいに広がるマンドーとグローグーの冒険を堪能し、その余韻に浸っていたのですが、実は映画以外にも作品の世界観を楽しめるスポットが各地で展開されています。

ポップアップストアや展示、期間限定イベントなど様々ありますが、今回訪れたのはSHIBUYA109渋谷店地下2階にオープンした期間限定カフェ「STAR WARS CAFE : Galactic Diner」です。

店内はキャラクターたちのアートや装飾に囲まれていて、まるでスター・ウォーズの世界に足を踏み入れたかのよう。

店内を見渡しているだけでも楽しい時間を過ごせますし、BGMももちろんスター・ウォーズシリーズの楽曲なので、目も耳も幸せな時間です。

そして、なんといってもメニューが魅力的……！どれにするか、迷ってしまいます。

今回は「＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー」「＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー」「＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ」「＜グローグー＞ミルクティー」の4品を注文しました。

なぜダース・ベイダー！？と思った方。こちらは「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」公開10周年記念メニューとなっています。ちなみに私は「ローグ・ワン」がスター・ウォーズ作品の中でも上位に入るほど好きなので、こうして10周年をお祝いできることが嬉しくて、涙もろいヲタクなので少し泣きました。帰宅後に「ローグ・ワン」を見返して、もちろんまた泣きました。

さて、お料理の紹介です。

まず、紹介するのは「＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー」。

運ばれてきた瞬間、思わず「かわいい！」と声が漏れてしまいました。グローグーをイメージした盛り付けはもちろん、カエルをモチーフにしたベイクドポテトも添えられており、ファンには嬉しい遊び心が詰まっています。マンドーとグローグーを見ている時のような、どこかほっとする温かさを感じるお味でした。

一方で、対極ともいえる存在感を放っていたのが「＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー」。

黒を基調としたビジュアルは、まさにダース・ベイダーそのもの。蓋がされた状態で運ばれてくるのですが、開けるとなんと蒸気が……！

ちなみにお味は美味しいスタンダードな味のカレーでした。激辛なのでは、と思っていたのですが優しい”善の心”の味がしました。

また、ドリンクも見逃せません。

「＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ」は鮮やかなカラーリングが印象的。

テーブルに並ぶだけで華やかさが増し、写真映え間違いなしです。

そして「＜グローグー＞ミルクティー」は、グローグーの可愛らしさをより感じられる一杯。

お顔の部分はメロンシャーベット、下はミルクティーとなっていてあっさりとした味わいです。甘いものが苦手な方にもおすすめしたい上品な甘さでした。

実際に店内を見渡してみると、多くのお客さんが料理やドリンクの写真を撮影している姿が印象的でした。料理が運ばれてくるたびに歓声が上がり、思い思いに撮影を楽しむ様子はコラボカフェならではの光景で、胸が熱くなりました。

また、会場ではカフェ限定グッズも販売されています。描き下ろしアートを使用したアイテムが並び、食事だけでなくショッピングも楽しめるのが嬉しいポイント。また、物販の利用タイミングに決まりはなく、滞在時間中は自由に写真撮影や買い物を楽しめるのも魅力のひとつ。自分のペースでゆったりと過ごせる居心地の良さも感じました。

ちなみにオーダーするとランダムで特典をもらうことができます。私は、大好きなグローグーでした！嬉しい……。

今回訪れて改めて感じたのは、”スター・ウォーズは、文化である”ということ。平日の夜に訪れたにもかかわらず、店内には老若男女さまざまなファンの姿があり、それぞれが好きな作品の思い出を語り合っていました。

今や3世代で楽しめるコンテンツとなったスター・ウォーズ。その最新作をリアルタイムで楽しみ、こうした場所で同じ作品を愛する人たちと空間を共有できることを、とても幸せに感じました。

渋谷駅からアクセスしやすい立地ということもあり、買い物やお出かけの合間に立ち寄りやすいのも魅力のひとつ。この夏だけの期間限定開催ということもあり、スター・ウォーズファンならぜひ訪れておきたいスポットです。

この夏の思い出に、ぜひ銀河の世界へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

(執筆者: 十束おとは)