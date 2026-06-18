国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「四天王寺高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』

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四天王寺高校 私立／女子校／小中高一貫／大阪府大阪市天王寺区

西日本一の女子進学校。卓球の石川佳純などスポーツでも活躍

四天王寺高校は、バレーボールの名門として昭和39年（１９６４）の東京五輪での「東洋の魔女」たちに、４名の卒業生を送り込んだころから全国で知られるようになった。

ところが、中高一貫の受験の名門女子校としてはほとんど知られてこなかった。大阪府立天王寺高校と校名が紛らわしいのも一因だが、最近では、女優の高畑充希（高校からは東京に転居）がここの中学校の出身で、マスコミを通じて「偏差値70の超名門出身」と喧伝されて、少し知名度が上がった。

前身は天王寺高等女学校で、大正11年（１９２２）、聖徳太子１３００年忌記念事業として、天台座主で四天王寺住職の吉田源應によって設立された。校舎は、四天王寺の境内西側にあり、ＪＲ天王寺駅からも近い。戦後になって新制高校への移行を控えて、四天王寺高校に改称した。女子校なのに校名に｢女子｣が付かないのも、府立天王寺高校と紛らわしい理由の一つだ。

教育方針は「聖徳太子の和の精神を礎とし、高き美風を失わず、円満で深い人間性を具（そな）えた信念ある女性の育成を目的としている」。高校からの募集もあるが、中学からの場合、「医志コース」「英数Iコース」「英数IIコース」「文化・スポーツコース」に分かれている。

医学部進学に力を入れる

大阪府は、１９９０年代あたりから公立高校の優位が崩れ、男女問わず、私立高校が伸びた。四天王寺高校もこの時期に躍進し、平成12年（２０００）から５年間は、府立天王寺高校より上位になって世間を驚かせた。

２０２６年度入試の実績では、東京大学2名、京都大学が13名、大阪大学が29名、国公立医学部が44人といったところだが、これには、男女共学の私立が増えた影響がありそうだ。

ただ、医学部進学に力を入れており、平成30年（２０１８）には、東京の桜蔭高校を抑えて国公立医学部合格者数が女子校でトップになっている。

スポーツでは東京五輪の『東洋の魔女』のうち谷田絹子、松村好子、磯部サダを出したバレーボールが11回の全国優勝をしており、現在でも強豪校である。テニスでも全国制覇の経験がある。卓球では石川佳純、アーティスティックスイミングでは奥野史子、武田美保、バドミントンでは小椋久美子などが卒業生だ。ほかに、都築貞枝（日本初の女性の高校校長・都築学園理事長）、崎田喜美枝（関西女子学園理事長）、秋野暢子（女優）、金井克子（歌手、バレエダンサー）、松川るい（参議院議員）などの卒業生がいる。高畑充希（女優）は四天王寺中学だが、芸能界入りして東京の高校に進んだ。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。