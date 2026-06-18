FANTASTICS・中島颯太、自身初の「BOOK」1位【オリコンランキング】
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太の2nd写真集『中島颯太 2nd写真集『THE SELF』』が、18日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.3万部で自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」では、2023年4月3日付『中島颯太1st写真集 そた本』以来、3年3ヶ月ぶり自身通算2作目の1位となった。
【画像】世界観たっぷり！中島颯太、写真集ショット（中面複数）
本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第4弾。初めて訪れたヨーロッパでオール撮り下ろし、等身大のナチュラルな表情に加え、自身がカメラを手にシャッターを切った「SoTaCaMeRa」企画も掲載されている。
中島は本作の刊行にあたり「最初の打ち合わせから、自分の行きたい場所ややりたいことをたくさんお話して、それがすべて詰め込まれたような一冊になっているかと思います。最高のチームで初めてのヨーロッパを楽しんでいる僕の姿はもちろん、僕自身が撮る写真にもぜひご期待ください！」と公式コメントを寄せている。
なお同企画からは、第1弾『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』（2026年3月16日付）、第2弾『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』（2026年4月13日付）、第3弾『堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』』（2026年5月11日付）も同ランキングの写真集ジャンルで1位を獲得している。
【画像】世界観たっぷり！中島颯太、写真集ショット（中面複数）
本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第4弾。初めて訪れたヨーロッパでオール撮り下ろし、等身大のナチュラルな表情に加え、自身がカメラを手にシャッターを切った「SoTaCaMeRa」企画も掲載されている。
なお同企画からは、第1弾『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』（2026年3月16日付）、第2弾『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』（2026年4月13日付）、第3弾『堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』』（2026年5月11日付）も同ランキングの写真集ジャンルで1位を獲得している。