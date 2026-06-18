SixTONES森本慎太郎、“宣言”バッチリ決めるも戸惑いの表情「これどうしたらいいんですか」
6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われたレチノール配合シャンプー『レチスパ』ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇した。イベントの終盤にはさわやかな笑顔とともに新CM「試してレチスパ」篇で披露したセリフをポーズ付きで再現し、カメラにアピールした。
【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM
今回、森本が持つ明るさや親しみやすさ、ユーモアあふれる表現力、そして幅広い世代から愛されるキャラクターが、「レチスパ」が目指すコミュニケーションの世界観と高い親和性を持っているとして起用された。
新CMでは、小さいサイズの森本が“レチスパの妖精”にふんし、棚へ戻されそうになる商品にしがみつきながら、「戻さないで〜」と呼びかけるシーンが印象的。森本は「小さくなった自分って意外とかわいい。慎太郎、小っちゃくなってもいけるんだなと思いました」とすっかり満喫。
CMのラストには披露した「レチスパしよ」宣言としてポーズとセリフを再現し、司会から「ごめんなさい…ウソです（笑）」とジョークを交えて笑わせつつ、カメラマンに向け「みなさん、いいですか？このへんまでいきますよ」と手の位置を確認するサービス精神旺盛ぶりも発揮。「いきま〜す！“レチスパしよ”」としばらく静止してバッチリ決めるも「…これどうしたらいいんですか？」と若干戸惑い気味だった。
森本の出演する新CM「試してレチスパ」篇は18日より放送開始。
【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM
今回、森本が持つ明るさや親しみやすさ、ユーモアあふれる表現力、そして幅広い世代から愛されるキャラクターが、「レチスパ」が目指すコミュニケーションの世界観と高い親和性を持っているとして起用された。
CMのラストには披露した「レチスパしよ」宣言としてポーズとセリフを再現し、司会から「ごめんなさい…ウソです（笑）」とジョークを交えて笑わせつつ、カメラマンに向け「みなさん、いいですか？このへんまでいきますよ」と手の位置を確認するサービス精神旺盛ぶりも発揮。「いきま〜す！“レチスパしよ”」としばらく静止してバッチリ決めるも「…これどうしたらいいんですか？」と若干戸惑い気味だった。
森本の出演する新CM「試してレチスパ」篇は18日より放送開始。