◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 10-3 楽天(17日、甲子園球場)

NPB復帰後初の甲子園球場での登板に楽天の前田健太投手が双方のファンに感謝を伝えました。

前田投手は、2006年のドラフト会議で広島に1位指名を受け入団。4年目の2010年には最優秀防御率(2.21）、最多勝(15)、最多奪三振(174)の投手3冠に輝き、沢村賞を獲得しました。その後2015年にも沢村賞を受賞し、翌2016年からはMLBへ挑戦。ドジャース、ツインズ、タイガースを渡り歩き、日米通算165勝をマークしました。今季NPBに復帰し、楽天で新しい歩みを進めています。

阪神戦で6度目の先発登板だった前田投手は2回に先頭の佐藤輝明選手にヒットを許すと、続く大山悠輔選手にレフトスタンドへの先制2ランを浴びます。その後はヒットで出塁を許すこともありましたが、阪神に得点を与えず5回を投げきったところで降板。5回75球、被安打4、6奪三振、与四死球0、2失点という成績でした。NPB復帰後初勝利はまたも持ち越しとなりました。

試合翌日に前田投手は自身のInstagramを更新。「久しぶりに甲子園での登板。甲子園までかけつけてくれたイーグルスファンの皆様ありがとうございました」と楽天ファンに感謝を伝えます。さらに「そして、レフトスタンドにいたタイガースファンの方からも声をかけていただきとても嬉しかったです。ありがとうございました」と阪神ファンに向けても感謝を告げました。