68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、男性側はきょう、生みの親の調査を徹底するよう東京都に求める申し立てを東京地裁に行いました。

この問題は、江蔵智さん（68）が1958年4月、東京・墨田区の都立病院で生まれた直後に病院のミスで他の赤ちゃんと取り違えられたものです。

都は、江蔵さんの生みの親の調査を命じた東京地裁判決を受けて郵送などで調査を行ってきましたが、今年3月、特定に至らないまま調査を打ち切りました。

江蔵さん側は郵送での調査に回答がない人に戸別訪問するよう求めましたが、都は「調査対象者の心情にも配慮する必要がある」として応じませんでした。

これを受けて江蔵さん側はきょう、「判決は調査対象者への精神的な影響を考慮したうえで、戸別訪問まで義務づけている」などとして、都が調査を徹底しない場合に制裁金を科すよう求める申し立てを東京地裁に行いました。

江蔵智さん

「僕の気持ちはまだまだ納得いく調査内容ではないので。都には改めて調べていただきたい」

江蔵さんはこのように話し、都に調査を徹底するよう求めました。