お笑いタレントの山口智充さんが6月18日、自身のインスタグラムを更新。愛車との別れについて綴りました。



【写真を見る】【 山口智充 】 愛車との別れ 「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの為に手放さないといけないものがある」



山口さんは「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの為に手放さないといけないものがある。」と投稿。



「新しい出会いを欲しがるくせに『後悔する』という、手放したモノに対しても新しく迎えるモノに対してもいちばん失礼な感情が込み上げる、、 『いつかはクラウン』ではなく『あの時はクラウン』、、、」「いまだにあの車内の香り、シートの感触、ショックのクニュンクニュン感、、GS、SA、PAで絶賛して下さった皆さんの声、、全てが鮮明によみがえって来ます！ いい車でした」と綴り、自身が手放した『トヨタ・クラウン』のステーションワゴンとの思い出を懐かしみました。





そして「してはいけない後悔、でもその繰り返しで、人は『モノ』との向き合い方がどんどん深くなっていく気がします。」と締めくくりました。





【担当：芸能情報ステーション】