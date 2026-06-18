お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。番組MCのお笑いコンビ「かまいたち」とのやり取りに“抗議”する場面があった。

同番組で語られた、大物芸人との距離感を勉強中という「カーネーション」吉田結衣のエピソードを受けて、MCの「かまいたち」濱家隆一が「盛山はないか、もう壁は別にそんな」と話を向けると、濱家の相方・山内健司は「盛山はだってもう、レギュラー番組も凄いから。順調やもん」と指摘した。

すると何かを察して頭を抱えた盛山に、濱家は「今、レギュラー何本あるの？」とニヤリ。盛山の「6本です」との答えに、濱家と山内は口々に「エグい」「東京でレギュラー6本はヤバいもん」と絶賛した。

そして真顔を作った盛山が「かまいたちさんは？」と聞くと、「17本」とズバリ。しかし濱家は「俺らはテレビやもん」と謙そんし、「（見取り図は）YouTubeもやってる。登録者数が凄い。何人おるの？」と質問した。

これに盛山が「49万人」と返すと、濱家は「凄いで。ほとんどが登録してる」と感心しながら、再び「かまいたちさんは？」と聞かれると、山内と声を揃え「257万人」と胸を張った。

両者で恒例となりつつあるこのやり取りに、盛山は「ちょっと待って！」と猛ツッコミ。スタジオでは笑いが起こる中、先週の放送回でも同じくだりがあっただけに「ホンマに2週連続これやるんですか？伝統芸ちゃうねん」と声を上げ、「なんでこれカットしないんですか。どの媒体もカットしない。何でなんですか。吉本新喜劇みたいになってる」と苦笑いしていた。