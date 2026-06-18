ギター漫談師・林家ペーさんは、御年84歳。1964年に初代林家三平に入門し、愛妻・林家パー子さんとともに、コンビ「林家ペー・パー子」として全身ピンクの衣装に身を包み、したたかにたくましく芸能界を生き延びてきました。そこで今回は、ぺーさん初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』より一部を抜粋し、波瀾万丈な人生をお届けします。

【写真】鮮やかなピンクのペアルック！林家ペーさん、パー子さん

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ピンクの秘密

ぺー・パー子といえばピンク。違う言い方をすれば、ピンクの服を着たら誰でもぺー・パー子になれる。なりたいかどうか知らないけど（笑い）。

とにかく僕がピンクを着るようになったのは、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』の総合演出を務めたテリー伊藤さんの助言がきっかけなの。

番組が始まってすぐにテリーさんに挨拶に行ったら、「ぺーちゃん、テレビタレントはビジュアルが大事だよ。そんな地味な服を着ていたらタレントに見えないよ。スタッフと変わんないじゃない。もっとパーッとした色――そうだ！ 今パー子さんが着ているのと合わせてピンクにしたら」って。ほんと、その数秒の話で僕らの運命が決まっちゃったんだから面白いよね。

もともとパー子は派手好みでね。パー子の守護神であるパー子のお母さんも、「粋子は派手な色が似合うから」って、子供の頃から鮮やかな色の服を着せていたみたい。それから歌手を目指して石坂まさをさんの弟子になってすぐに海老名家に挨拶に行ったのがあなた、運命の分かれ道よ。その日のうちにおかみさんに気に入られちゃって、「あなたはパーっと明るいから林家パー子ね」と勝手に女芸人にさせられちゃった。そこで僕と知り合って結婚したわけだけど、それでパー子の服装に対する意識がよりハッキリしたのよ。

余談だけど

余談よ、余談だけど、僕は子供の頃から映画好きで、ずいぶん洋画を見ているのね。パー子は子供の頃から日本舞踊や謡曲の習い事をしてきたから、映画といえば邦画ばかり見ていたの。それが僕と交際するようになって、デートといえば映画館。それですっかり洋画好きになったのよ。で、洋服とどう話がつながるかと思うでしょ。どんな関係があるかって、それがあなた、大ありなの。

洋画に出てくる女優さんの衣装はすごく華やかでしょ。たとえばエリザベス・テーラーとかオードリー・ヘップバーンとか。でも、どんなに派手な衣装を着ても品がある。それでパー子は「これだ！」って思ったんだって。



『ヨレヨレ人生漫談』（著：林家ペー／小学館）

そんなわけで、パー子は衣装には並々ならぬこだわりがあったんだけど、僕は師匠の弟子の感覚で、きちんと見えていればいいだろうって。

余談だけど、そういう僕の素人くさい感覚をパー子は怒るのよ。「お兄ちゃんの考えていることはどこまでいっても素人なのよ」って。「芸人なら芸人らしくしなくちゃダメよ」って、そういう時のパー子の手厳しいことといったら。

ついでに僕の奥さん自慢をすると、パー子はものすごく引っ込み思案で人見知りで、特に火事からこっちは外に出たがらなかったんだけど、いったん人前に出るとなると、無類の愛想のよさを発揮するの。道を歩いている時に握手を求められたりすると、二人とも基本的にオッケーだけど、タイミングってあるじゃない。もういいだろう、とかね。でも僕が切り上げようとしても、パー子はまだファンサービスをしている。そんな時はイライラすると同時にえらいなぁと思うわよね。

包丁までピンクずくめ

あ、そうそう。また脱線しちゃったけど、ピンクの衣装の話の続きよね。テリーさんに「派手な服を着た方がいいよ」と言われたものの、目にも鮮やかな服なんか１着も持ってない。さて、どうしたもんかと思いながら、パー子の実家に夕飯を食べに行ったら、なんとお母さん、パー子用にピンクのセーターを用意していたのよ。ちょうどテリーさんからこんなことを言われてきたってパー子が言ったら、お母さん、「じゃあ、これを着て」って。

それがなんと、サイズも何もかも僕にピッタリ！ それでお母さんとパー子は「似合うじゃな〜い！」と大はしゃぎしている。えっ？ 僕？ そりゃあ恥ずかしいわよ。ええ〜、こんなの着るのかって顔から火が出そう。だってあなた、僕らの世代でどピンクなんか着ている男、いないじゃない。男の色、女の色って感覚がどこかに残っていて居心地が悪いのよ。テリーさんから「ビジュアル」という言葉を聞かなかったら、なんだかんだ言って逃げてたかもね。

でもテリーさんは天才よ。次の収録の時にパー子とお揃いのピンクのセーターを着ていったら、「お、いいじゃない」とひと言よ。でもやっぱり、ピンクのお笑い夫婦はインパクトがあったのね。『元気が出るテレビ』にはのべつ出させてもらうことになったの。

そうなると、うちらの衣装も目につく限りピンクで揃えるようになって、普段もいつでもピンク。小物もピンクで、気がついたら、持っている服はもちろん、身の回りのものはまな板、包丁までピンクずくめになっていたの。

ピンクのペー・パー子

ここまでピンク一辺倒にしたら、世間からも「ピンクのペー・パー子」と認知されるようになって、思えばこれってものすごいことよね。テレビの出演オファーもどんどん入ってきて、営業も増えてね。「売れてる」とまではいかないけど、中堅タレントとしていい感じで仕事が入ってきだしたの。

でも、じゃあ、いいことずくめかといえば、人間、贅沢なものでね。それなりの悩みが付いてくるのよ。その１つが当時の僕は50代、今思えば若いんだけど、それでも内心、いい年したおっさんが何やってんだろうってね。それを思うとすごく恥ずかしくなるのよ。その感覚は今でもどこかに残っているわよ。それをパー子は「素人くさい」って怒るんだけどね。

もう１つは、「困った」というには贅沢すぎてバチが当たりそうなことなんだけど、やたらとピンクのもらい物が増えたのよ。それで初めてわかったことなんだけど、人によってピンクの認識がものすごく違うのね。赤に近いピンクから青みの入ったピンク。グレーっぽいピンク、もっといろんなピンクがあるんだけど、ぺー・パー子のピンクは鮮やかなピンク。

といっても、この「鮮やか」の見え方が人それぞれだから、いただいた以上は文句は言えないけれど「えええ〜！」とひっくり返りそうなことも何度か。いやいや基本、うちごときにプレゼントをしてくださるだけで、すごくありがたいんですけどね。

※本稿は、『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）の一部を再編集したものです。