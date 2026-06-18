日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー 全国ご当地アナウンサー大賞 2時間スペシャル」（午後7時）が17日に放送され、中京テレビ入社2年目の吉澤陽菜アナウンサーが出演。吉澤アナの実家にスタジオがどよめいた。

この日は日テレ系列局の個性的なアナウンサー39人が集合。吉澤アナは「高級肉に育てられたアナ」としてVTRに登場すると、「こちらが私の実家になります」と東京・銀座一丁目にある大正13年創業の高級肉店「銀座吉澤」の店舗前に立った。

スタッフが「『銀座吉澤』のお嬢様ってことですか？」と質問すると、「そうですね。はい」と回答。また「このビルが実家になります。まるっと一棟ですね」と説明し、スタジオからは「ええ〜！？」「これはすごい！」「やばっ」と拍手が起こった。

銀座3丁目にも所有するビルがあり、番組では吉澤アナを「肉界のロイヤルファミリー」と紹介。自身は高級肉で育てられたため「野菜が苦手でして。食べられる野菜がトマトとキュウリとジャガイモだけっていう。本当にお肉で育ってきました」と打ち明けるシーンもあった。

番組には同社の専務を務める父、社長を務める伯父も登場。曽祖父については「松阪牛の名付け親になります」と松阪牛をブランド化して全国に広めた人物と明かし、再びスタジオを驚かせていた。