大切なペットとの別れとその後に訪れる「ペットロス」の苦しみは、経験したことがある人なら「これほど辛いものか」と痛感するものではないでしょうか。ペットの気持ちを読み取り、交流することができる「アニマルコミュニケーター」でもある獣医師・たま愛子先生も、ペットロスを経験された一人。「あなたとあの子の関係は、死によって消えてしまうほど、浅くて軽いものではありません」と語ります。そこで今回はたま愛子先生の著書『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』より一部を抜粋し、ペットロスとの向き合い方をお届けします。

【書影】アニマルコミュニケーターが贈る 犬猫からの「ありがとう」たま愛子『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』

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獣医師の私が初めて知った愛犬を亡くした本当のつらさ

皆さん、はじめまして。獣医師のたま愛子と申します。

私は獣医師として、これまでさまざまな種類の命の誕生と、そして旅立ちに立ち会ってきました。命には限りがあること、犬や猫の寿命は人より短いこと。それは知識として、誰よりも深く理解していたつもりでした。

しかし、２０２２年５月８日。

愛犬の「たま」を亡くしたとき、私は自分の無力さを思い知らされました。

たまを失った悲しみは、想像を絶していました。

いつもの場所にたまの姿がなく、ご飯もお水も減らず、たまの匂いがせず、散歩の時間は空白――当たり前の日常に、ぽっかりと深い穴が空きました。自分の一部が失われたというよりは、自分の本体そのものが消えたかのような苦しみでした。

朝が来るたびに、「また今日もたまがいない一日がはじまる」と絶望し、夜が訪れると、「この長い夜はいつ終わるのだろう」とため息をつきました。足元から崩れ落ちるような、体の中から何かが湧き出てくるような、逃げられないアリ地獄にいるかのようでした。散歩をしている犬の姿を見るのさえ耐えられませんでした。

突然涙がとめどなくあふれる日もあれば、何も感じない日もありました。ときには「そもそも、たまは存在していたのだろうか？」と、その存在そのものを記憶の端に追いやる日もありました。

あまりのつらさに「どうして私を置いて逝ったの？」という気持ちが芽生えるときさえありました。

獣医師という職業柄、動物の死に慣れているつもりでしたが、このとき初めて、ともに暮らしてきた愛犬や愛猫を失ったご家族が抱える本当のつらさを知りました。

と同時に、寄り添ってきたつもりのご家族の気持ちを理解できていなかったことを痛感したのです。

たしかに感じた愛犬の気配

たまが亡くなった翌朝は「亡くなったのは何かの間違いで、本当は生きているのではないか」と思いました。しかし、今にも起きそうなのに、いつものように迷惑そうに顔をしかめてもくれず、ため息も、散歩前の小躍りもせず、たまはやっぱり動きませんでした。

その日の夕方、たまは火葬されました。雨の中、高台から一筋の煙が空に上がって行くのを見ていると、突然雨が止んで空一面が茜色に染まり、大きな虹がかかったのです。そのあまりに美しい空にたまを思いました。

その夜、枕元にたまの気配を感じました。それは、宮崎駿（「崎」は正しくは「たつさき」）監督の『千と千尋の神隠し』に出てくる川の神様が、本来の姿に戻って喜ぶかのような、軽やかで歓喜に満ちたものでした。

まるで鼻と尾を軸に、床の上をくるくると、喜びを全身で表現するように回転していたのです。

「たまがいる！」

私は間違いなく、たまの存在を感じていました。なのに、このときはそれを「気のせいだ」と思ってしまったのです。

たまからの突然のメッセージ

それからしばらくして、泣きながらバスにゆられている最中に、たまから私へ、突然メッセージが届きました。

「愛ちゃんが動物の話をしているのを見るのが、好きだったし、誇らしかったよ。

聴診器を当てられていたときは、愛ちゃんの役に立ってうれしかった」

この言葉とともに、小学生の前に立って話している私を、たまが教室の後ろから見守っている映像が送られてきました。

私は当時、ボランティアさんと一緒に、小学生に犬などの心臓の音と自分たちの心臓の音を聴き比べてもらう活動“命の授業”をしていたのですが、生前のたまは、そのモデル犬として手伝ってくれていました。聴診時、通常は動物の動く音や呼吸音で心音が聞きづらくなるものですが、たまは身動き一つせず、呼吸をしていないかのように静かで、子どもたちが誤ってしっぽや足の先を踏んでしまっても、そ〜っと引き抜くような優しく賢い犬でした。

たまは、その思い出についてメッセージを送ってくれたのです。

たまがそんなふうに思っていたなんて……。私はその温かい言葉で、心が溶けたように感じました。

先が見えない暗闇を歩いていくために

ペットロスは、経験した者にしかわからないとてもつらい出来事です。いつまで続くのかわからない、深い悲しみと漠然とした不安の中で毎日を過ごします。

「もっと幸せにできたのではないか」「亡くなるときに苦しくなかったのか」



（写真提供：Photo AC）

――答えを聞きたくても大切なあの子は目の前にいない。自分の頭の中にだけ答えを探し求め、答えの出ない問いに苦しみます。

悲しみだけでなく罪悪感などにのたうちまわり、苦しみから抜けたいのに抜けられず、先が見えない暗闇の中に取り残されます。

そんな飼い主さんに、私はまずこう伝えたいのです。

「元気にならなくていい」「立ち直らなくていい」 と。

ペットロスのままでいいのです。一生ペットロスかもしれないけれど、少しでも心が軽くなればそれで十分なのです。

人が深い悲しみを受け入れていく過程について、教育学者のエリカ・シューハルトは「心は一直線には回復しない」と唱えています。らせん状に上下したり、行ったり戻ったりを繰り返しながら進んでいくのが自然な姿だそうです。

罪悪感や後悔とどう向き合うか

ペットロスでいちばん苦しいのは、自分を責める「罪悪感」や「後悔」の気持ちではないでしょうか。

本来、あなたとあの子の間には一冊の本ができるほど、たくさんの愛し愛された歴史があったはずです。それなのに、あの子がいなくなった途端、私たちはその後悔という一部の記憶ばかりに目を向けて、自分を苦しめてしまいます。

けれど、その後悔が少しずつやわらいでいくと、あの子との楽しかった思い出や、思わず笑ってしまうようなエピソードが、自然と心にあふれてくる日が必ずやって来ます。

ペットロスの苦しみから、新しい子は迎えないと決意される方もいらっしゃいます。しかし、あの子たちと過ごす日々の喜びは何ものにも代えがたいものです。

もしも飼育できる状況にあるのなら、苦しみを乗り越え、また彼らと暮らすことを考えていただけたらうれしく思います。

あなたとあの子の関係は、死によって消えてしまうほど、浅くて軽いものではありません。

たとえ今は絆が断ち切られたように感じていても、二人の間にあった愛は間違いなく存在していました。

そしてその絆は、今も形を変えて続いているのです。

ペットロスを乗り越えた先で、あなたとあの子の新しい物語がはじまります。

※本稿は、『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。