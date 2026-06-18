令和７年９月に総務省統計局から発表された「統計からみた我が国の高齢者」によると、総人口に占める高齢者の割合は29.4％で、過去最高となったそうです。そんな中で明治大学教授である齋藤孝さんは、「長老と老害は紙一重。年齢を重ねたら、知恵や経験を生かして周囲に貢献する＜長老力＞を発揮し、老害とならないことが大切」と語ります。そこで今回は齋藤さんの著書『長老力 老害と呼ばれない人になる！』より一部を抜粋し、人生後半の成熟の流儀をお届けします。

【書影】慕われ、頼られ、愛される 人間力の磨き方と響かせ方。齋藤孝『長老力 老害と呼ばれない人になる！』

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精神的安定感をもたらす長老の存在

映画やドラマでも長老が出てくると、心にしみこむような安心感が漂います。

たとえば、寅さん映画『男はつらいよ』で俳優の笠智衆さんが演じているお寺の住職がいます。笠智衆さん自体が長老的であり、急がず、焦らず、たたずむ姿そのものが「間」をつくり、物語に深い呼吸を与えてくれています。

小津安二郎監督の映画『東京物語』などでも、笠智衆さんはまだそれほどの年齢でもないのに長老的な味わいがあり、彼を見ていると落ち着くところがありました。笠智衆さんを知らない世代の方は、寅さんシリーズを見ていただくとわかると思います。

左卜全さんという俳優もいました。１９７０年に子どもたちと歌った『老人と子供のポルカ』が大ヒットし、ちょっとユーモアセンスのあるご老人でした。

ユーモアセンスまであると、長老としてはかなりいい存在になります。

知恵を授けるだけでなく、他者を笑わせるという、周りを癒やしてほぐすことも、長老に期待される大事な役割の一つだといえます。また、そこにはお年寄り独特のユーモアの良さがあります。

ユーモアセンス

１９９１年に話題になった成田きんさんと蟹江ぎんさんという１００歳の双子（1８９２年〈明治25年〉生まれ）の方も、そういう味を出していました。

発言の一つ一つに長老だからこその笑いがありました。

きんさん・ぎんさんが特別なことをしていたわけではありません。けれども、その存在が日本中に安らぎや安心感を与えていました。高齢になっても、こんなにユーモアがあるんだ、二人で生涯仲良く明るくやっていけるんだと思わせてくれました。

あるいは泉重千代さん（戸籍上１８６５年〈慶応元年〉８月20日生まれ）。鹿児島県徳之島出身の男性で、１００歳を超えて１９９５年までギネスブック公認の人類の世界最長寿、２０１０年まで男性の世界最長寿とされていた人物です。

この方もユーモアセンスがあって、「どんな女性が好みですか」と尋ねると「年上の人」と答えて決定的な爆笑をさらいました。世界最高齢の人が「年上の人」と言うのは心の余裕ですね。そういう長老的な存在がいることによって社会は救われるんだと、みんなが感じていました。

長老がいることによる精神的安定感

私自身、長老がいることによる精神的安定感を実感したことをよく覚えています。

明治大学に教員として赴任したときに、北田先生という長老的な存在の方がいらっしゃいました。旧制高校出身者で、旧制高校の香りを終生まとわれているような方で、そのころの話をよくしてくださいました。



（写真提供：Photo AC）

その旧制高校は非常に一体感があり、哲学的な議論をして、みんなが教養を求めていたそうです。私は旧制高校に対する憧れがありましたので、いつも興味深く聞いていました。

そして、北田先生を中心にして旅行などがよく企画されました。

春先には箱根に行きました。いまも人気の初花という蕎麦屋さんでお酒を飲みながら、みんなでゆるゆると時間を過ごして宿に行き、夜は北田先生が北原白秋の『待ちぼうけ』など古い歌をアカペラで歌ってくれるのです。すると、みんながそれに聴き入って静かに時間を過ごしました。

長老は権力を振りかざさない

北田先生をみんなが尊敬していたので、先生が何か言うと収まるというところがありました。教員同士で意見の対立するような場面があったとしても、先生がいることで悪化しません。

でも、北田先生には“鶴の一声”といった強引さは見られませんでした。鶴の一声とは、意見や利害が対立する多くの人を否応なしにしたがわせる権威者・権力者のひと言を意味します。北田先生はそうではなく、「ということで、であるならば、こういきましょうかね」というように全体の空気も勘案して、長老としての発言をされていたと思います。だから、尊敬されて愛されていたわけです。

私は個人的にも飲み屋さんに連れていってもらったりしたので、北田先生はお父さんみたいな存在でした。お父さんといっても、30代の私にとってのお父さんですからおじいさん的な感じです。

北田先生が70歳で辞められたあとは、なぜかあまり泊まりがけで旅行に行くことがなくなりました。先生が長老としていてくれたから、みんなが集まっていたんだなというのが、あとでわかりました。

北田先生の良さは権力的ではなかったということです。みんなに精神的安定感をもたらすような慕われる存在でした。

ポイント 長老は権力を振りかざさない

※本稿は、『長老力 老害と呼ばれない人になる！』（山と溪谷社）の一部を再編集したものです。