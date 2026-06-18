2026年6月18日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、北海道のアスパラガスに注目！

【写真】沖縄県民が愛する、アメリカンスタイルのアップルパイとは…？

『本場で食べたらスゴかった!?』のコーナーで今回取り上げるのは、北海道の「アスパラガス」。数々の《本場の味》がそろう食の王国・北海道。実は、アスパラガスも作付面積＆出荷量が19年連続日本一を誇っているのだ。

東京などでも北海道産のアスパラガスを食べられるが、北海道民が食べているアスパラガスは、他県よりも甘くて太い!? さらに、鮮度抜群でより甘い《朝採り》は本場でしか味わえないおいしさだという。



北海道民が教えるおいしいアスパラの食べ方とは…？（写真提供：読売テレビ）

本場・北海道民が教える、おいしいアスパラの食べ方とは――？北海道のアスパラのおいしさの秘密に迫る。

スタジオの試食会でも、北海道のアスパラが登場。ゲストたちの感想は――？



初登場のドンデコルテ、沖縄出身・小橋共作と山口出身・渡辺銀次（写真提供：読売テレビ）

『リンゴは全然とれないけど… 実はアップルパイ王国!? 沖縄県民の真実』のコーナーでは、リンゴ収穫量はゼロなのに、アップルパイ王国だという沖縄県の秘密に迫る。

洋菓子店はもちろん、居酒屋やステーキハウスでも食べられるほど、アップルパイは沖縄県民が大好きなスイーツ。しかも、県民が食べているアップルパイは他とは違う!?

「華やかさよりも味が勝負！」「すっしりしていて食べ応えがある」「2個はペロッといっちゃう」という謎の《アメリカンスタイル》アップルパイとは――!?

スタジオの試食会に登場すると、スイーツが大好きな埼玉県出身・的場浩司も大絶賛！沖縄県で愛される「アメリカンスタイルのアップルパイ」とは……？

『ケンミン小さな秘密』のコーナーで今回注目したのは「ほうれん草のおひたし」。一般的にはかつお節を添え、醤油をかけてさっぱりと味わう《箸休め》的な料理だが、南相馬市周辺に住む福島県民の食べ方はちょっと違うそうで――!?

さっぱりとは真逆のものを追加しておいしく食べている、他県民には信じがたい食べ方とは……？