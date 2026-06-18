ある日突然始まり、終わりの見えない介護。「私がやらねば」と一人で抱え込んでしまったり、「あなたが担って当然」という周囲からの圧力に追い詰められてしまったり。長引けば長引くほど負担が増していくため、共倒れにならない方法を早めに知っておきたいものです。読者アンケートの結果、介護当事者113人の声が集まりました。その中から、介護〈する側〉〈される側〉13人の心のうちを紹介します

【写真】介護＜される側＞のホンネは…

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断ると親不孝？

実の両親、義理の両親、叔父、叔母の6人の介護をしています。

まず叔父が7年前に認知症と診断され、その翌年に義父が脳梗塞に。翌々年には義母がパーキンソン病になり、3年前に実の両親がそろってがんを患い、叔母は転んで腰椎を骨折。

6人とも80歳を超える高齢のため、細かな頼みごとを頻繁に私にしてくる。

断ると親不孝者のように感じてしまいます。

（58歳）

国際遠距離介護は限界

6年ほど前から、母の物忘れ、物盗られ妄想が始まり、家出したり激昂して父を叩いたりするように。

私は母の通院や要介護申請のため実家がある北関東と関西を往復していました。

しかし、2年前に夫が韓国へ転勤となり、私は現地へ帯同。以来、月に一度は帰国し、国際遠距離介護を続けています。

父92歳、母88歳の老老介護なので、施設に入ってくれたら安心なのですが、母が拒絶。

全員がもう限界寸前です。

（55歳）



（写真：stock.adobe.com）

毎日100回以上の電話が

両親が施設に入居するまで、そして入ってからも悪夢が続いています。

転倒を機に母は足が不自由になり、気分が落ち込んでしまいました。

そのせいか、施設から毎日私に100回以上電話をかけてくるのです。当然、仕事もままなりません。

現在96歳。いったいいつまで続くのでしょうか。

（60歳）

介助する側のはずが

97歳になる義母は、施設に入所しています。

ところが先日転んでしまい、整形外科への通院が必要になりました。

介護施設では病院の送迎はしてくれないので、夫と車椅子に乗せていくしかありません。

「せーの」と義母を持ち上げた瞬間、私の膝と腰に激痛が……。

義母は回復したものの、今では私が整形外科通いをしています。

（67歳）

される側のホンネにつづく