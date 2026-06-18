大幸薬品が行った『お腹トラブルに関する調査』によると、約6割の人が日頃からお腹のトラブル（下痢・軟便）に悩まされていると回答。「食べ過ぎた時」や「ストレス・緊張を感じた時」にお腹のトラブルになりやすいと答えています。出るも出ないも悩みの種。おなかの具合に振り回されて……。梅原恵子さん（仮名・東京都・無職・65歳）は、下痢に悩まされて20年。思い出すのも恥ずかしい失敗談がたくさんあるそうで――。

* * * * * * *

ホッとした瞬間尻の蓋が外れて

友人のインスタグラムやブログを見ると、「今日はふわっふわのかき氷を食べた」「ここのフルーツパフェは生クリームがたっぷりで最高！」などと、無邪気な投稿がたくさん目にとまる。

それらを見るたび「いいなあ、私も食べたいな」と心底思うが、おなかに手を当て、やっぱり無理だとため息をつく。だって私は下痢に悩まされて20年。思い出すのも恥ずかしい失敗談は数知れずなのだから。

いいかげん学習すればいいのに、先日も大失敗をやらかした。猛暑が続く8月末のこと、友人が車を出してくれるというので、2人でショッピングへ出かけることに。友人とのお出かけは楽しくて、広い店内を隅々まで歩きまわった。

互いの買い物が一段落したところで今度はランチへ。施設内は冷房が利いているとはいえ、疲れてのどはからっから。席に着いて出された氷入りの水が、魅力的に目に映る。普段なら冷たい飲み物は絶対に口にしないけれど、一杯くらいいいよね……と、欲望に抗えずグイッと飲み干した。のどを伝って、体中に水分が一気に染みわたる！ とても美味しくて幸せな気持ちになった。

しかしこの一杯を、すぐに後悔することになる。帰りの車中で、突然ぎゅるるるると腸が動き出したのだ。肛門に力を入れて便意を誤魔化そうとするものの、そんなの効くわけがない。

急に黙りこくった私を友人は怪訝そうに見ていたが、もうおなかは崩壊寸前。一刻も早くトイレに駆け込みたい。挨拶もそこそこに家の近くで降ろしてもらうと、体に振動を与えないよう、決死の形相でペンギンのごとく歩を進める。大通りを渡り小路に入って、あの曲がり角まで行けばわが家！

ところが自宅が見えた瞬間、ホッとして尻の蓋が外れてしまった。一度決壊したら途中で止めることもできず、ただただ茫然と立ち尽くす。我に返ると、誰にも会いませんようにと願いながら、ほうほうの体で帰宅。汚してしまった下着を洗いながら、恥ずかしさと情けなさに涙も出なかった。

汚いものでも見るかのように……

自宅にいる時ならまだしも、外出中にいつおなかが動き出すか予測がつかないのは勘弁してほしい。ひとたび催してしまったら待ったなし。公園だろうが駅だろうが、最初に目についたトイレに駆け込むしかないのだ。そのため、初めて出かける場所ではトイレの位置をぬかりなく調べておく。

万が一、出先で便を漏らしてしまったら……と怖くなり、今ではスカートやパンツは黒っぽいものしか着用できなくなった。服装や食事に加え、この体質の影響は趣味で続けている陸上競技にも及んでいる。

大会では会場に着くと高確率でおなかがグルグルし始め、試合直前に利用者の少ないトイレへと駆け込むのがもはやルーティン。レディが出すとは思えない音を放ちながら出すものを出さないと、怖くて試合に集中できないのだ。

自宅ではせめて気を使わずにいつでも排便できる環境にしたいと、夫とは完全にトイレを分けた。結婚して40年近くになるので恥じらいは薄れているが、排尿排便の音を聞かれるのも、耳にするのも嫌なのである。

私のようにおなかを下しやすい体質に悩む人は、どのような生活をしているのだろう。便秘と比較して、「出せているんだからいいじゃない」と軽く思われているようなのもとても悔しい。

下痢気味だというと困惑されたり、汚いものでも見たかのような顔をされたり。便秘の対処法の特集をよく見かけるが、下痢はその限りではない。誰かと、この悩みを分かち合いたいものだ。

下痢歴20年の私だが、それ以前は冷たい牛乳だろうがアイスクリームだろうがなんでもござれの、強靭なおなかだった。それが45歳を過ぎたころから体質が変化。めっきり弱くなってしまったのだ。健康診断で病気が見つかるわけでもなく、こうなってしまった原因はいまだわからない。

ある時、陸上イベントに来ていた栄養士さんに、おなかの悩みを相談したことがある。すると、「食事日記をつけてみてください」とのアドバイスをいただいたので、さっそく実践。毎食の献立に加え、使った食材名、栄養素を記入する。

さらに毎日の排便についても、出した時間から量、形状や色まで詳細に記入。この記録のおかげで、おなかを下した時に状況を振り返ることができるようになった。

この食事＆排便日記は、1ページに5年分書き込める「5年日誌」というものを使っている。2年目以降は、前の年の同日に何を食べておなかがどうなったのかが一目瞭然になるので、初物を食べた時や、きつい運動をする時にはとりわけ便利だ。

「私だけ冷えていないスイカを食べたから、おなかは無事だった」「90分運動した後にキムチを食べたらトイレに駆け込んだ」……。その時の状況も一緒に思い出すことができるので、今も苦にならず続けている。

陸上大会の打ち上げで、友人はラーメンや唐揚げをほおばり、冷たいビールを昼からぐびぐび飲んでいる。そんな姿を横目に、私だけ温かいうどんをすするのにももう慣れた。それでも以前のような頑丈なおなかに戻ってくれたら……と思わずにはいられない。おなかの悩みで服装や外食に気を使うのは、人生の楽しみが減らされ、損しているようで悲しいのだ。

この一筋縄ではいかないおなかとうまくつき合って、いつかジャンボパフェやかき氷の大盛りを心おきなく食べることができる日がくることを夢見ている。

繰り返す下痢は…

梅原さんは健康診断で病気は見つからず、繰り返す下痢に悩まされていました。

特に消化器の疾患がないにも関わらず、腹痛と便秘、または下痢を慢性的に繰り返す場合は「過敏性腸症候群（IBS）」の可能性があります。

ストレスや不安、自律神経の失調などが原因とされ、ストレスの多様化した現代、症状に悩む人が増えている病気です。

「過敏性腸症候群」の診断には、まず大腸がんなど他の原因となる疾患がないかの確認が行われます。

●各自治体のがん診断窓口

https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/contact/map/

「過敏性腸症候群」について詳しく知りたい方向けに、日本消化器学会から市民向けガイドが発行されています

●患者さんとご家族のためのガイド（過敏性腸症候群ガイド）

http://jsge.or.jp/committees/guideline/disease/

※婦人公論では「読者体験手記」を随時募集しています。

現在募集中のテーマはこちら

アンケート・投稿欄へ