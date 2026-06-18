『ちいかわ』デザインのケースがかわいい！ 「Lovisiaちいかわマルチバーム」4種登場
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』のフェイスデザインのマルチバームが、6月19日（金）から、「ちいかわらんど」、「ちいかわマーケット」および全国のバラエティショップなどで順次発売される。
【写真】そろえたくなる！ 「Lovisiaちいかわマルチバーム」4種詳細
■ポーチに忍ばせて一緒におでかけ
今回発売される「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、ちいかわのフェイスデザインがかわいいマルチバーム。
ラインナップは全4種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの容器が展開される。
唇や髪、爪などにマルチに使える本商品。使用後は小物入れとしても利用できる優れものだ。
また、ポーチなどに入れて持ち運びしやすい手のひらサイズも魅力。キュートで便利なアイテムとなっている。
【写真】そろえたくなる！ 「Lovisiaちいかわマルチバーム」4種詳細
■ポーチに忍ばせて一緒におでかけ
今回発売される「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、ちいかわのフェイスデザインがかわいいマルチバーム。
ラインナップは全4種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの容器が展開される。
唇や髪、爪などにマルチに使える本商品。使用後は小物入れとしても利用できる優れものだ。
また、ポーチなどに入れて持ち運びしやすい手のひらサイズも魅力。キュートで便利なアイテムとなっている。