山形県寒河江市の市街地で、けさからクマの目撃情報が相次いでいます。

【画像】市街地にクマ出没

現在、目撃場所付近では、ドローンを使ったクマの捜索が行われています。緊急銃猟も視野に警戒が続いています。

市や警察によりますと、きょう午前３時５０分ごろ、寒河江市寒河江にある東北グンゼの近くで体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。現場は東北グンゼの北側の道路です。

近くには寒河江工業高校があり、警察がパトロールを実施し、市と連携し登校時間に注意喚起をおこなっています。

ほぼ同じ時刻には、寒河江市工業高校の東側の道路でもクマ１頭が目撃されています。

■近くのエリアでさらに目撃が・・・

さらに、その後もクマは立て続けに目撃されました。

〇午前５時１５分ごろ

寒河江市営球場の西側３００メートルあたりから長岡山方面へ向かうクマ１頭目撃

〇午前９時ごろ

長岡山付近でクマ１頭目撃。近くにはさくらんぼ畑

（近くの道路では一部交通規制。緊急銃猟も視野に警戒）

〇午前９時ごろ

寒河江市寒河江地の長岡山配水池南東側でクマ１頭目撃

〇午前９時２０分ごろ

寒河江市の龍泉寺の裏にあるさくらんぼ畑でクマ１頭目撃。

（近くの道路では一部交通規制。緊急銃猟も視野に警戒）

寒河江市できょう目撃されたクマは、いずれも体長およそ１メートルとみられています。目撃現場はいずれも距離が近く、目撃されたうち少なくとも一部は同一個体の可能性が高いということです。

現在、目撃場所付近では、ドローンを使ったクマの捜索が行われています。（龍泉寺裏手、長岡山配水池付近を中心）

■クマへの警戒続く（画像）