鎌田大地と同僚コロンビアDFがえぐい！ 驚愕の“アクロバット弾”に脚光「すごい体勢で決めたな」「最優秀ゴール候補」【Ｗ杯】
現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＫ第１節で、コロンビア代表はウズベキスタン代表とエスタディオ・シウダ・デ・メヒコで対戦している。
スコアレスで迎えた40分に先制点を奪う。敵陣中央でボールを持ったルイス・ディアスが、ゴール前へ浮き球のパスを供給。これに走り込んだダニエル・ムニョスが、アクロバティックなワンタッチシュートでネットを揺らした。
プレミアリーグのクリスタル・パレスで、鎌田大地と共にプレーする30歳DFが披露した鮮やかな一撃に、SNS上では「驚愕ダイレクトボレー」「えぐいの決めてる」「ゴラッソすぎる」「最優秀ゴール候補」「よく合わせたな」「つま先だけでこんなゴールできるの!?」「すごい体勢で決めたな」などの声が上がった。
決まった瞬間、スタジアムが沸いたスーパーゴール。ファン騒然だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「つま先だけでこんなゴールできるの!?」ムニョスが決めたアクロバティックなワンタッチ弾！
スコアレスで迎えた40分に先制点を奪う。敵陣中央でボールを持ったルイス・ディアスが、ゴール前へ浮き球のパスを供給。これに走り込んだダニエル・ムニョスが、アクロバティックなワンタッチシュートでネットを揺らした。
プレミアリーグのクリスタル・パレスで、鎌田大地と共にプレーする30歳DFが披露した鮮やかな一撃に、SNS上では「驚愕ダイレクトボレー」「えぐいの決めてる」「ゴラッソすぎる」「最優秀ゴール候補」「よく合わせたな」「つま先だけでこんなゴールできるの!?」「すごい体勢で決めたな」などの声が上がった。
決まった瞬間、スタジアムが沸いたスーパーゴール。ファン騒然だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「つま先だけでこんなゴールできるの!?」ムニョスが決めたアクロバティックなワンタッチ弾！