ウズベキスタン戦で先発し、先制点をマークしたムニョス。（C）Getty Images

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　現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＫ第１節で、コロンビア代表はウズベキスタン代表とエスタディオ・シウダ・デ・メヒコで対戦している。

　スコアレスで迎えた40分に先制点を奪う。敵陣中央でボールを持ったルイス・ディアスが、ゴール前へ浮き球のパスを供給。これに走り込んだダニエル・ムニョスが、アクロバティックなワンタッチシュートでネットを揺らした。

　プレミアリーグのクリスタル・パレスで、鎌田大地と共にプレーする30歳DFが披露した鮮やかな一撃に、SNS上では「驚愕ダイレクトボレー」「えぐいの決めてる」「ゴラッソすぎる」「最優秀ゴール候補」「よく合わせたな」「つま先だけでこんなゴールできるの!?」「すごい体勢で決めたな」などの声が上がった。
 
　決まった瞬間、スタジアムが沸いたスーパーゴール。ファン騒然だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「つま先だけでこんなゴールできるの!?」ムニョスが決めたアクロバティックなワンタッチ弾！

 