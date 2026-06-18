MEGUMIの本、5週連続で1位「美容・ダイエットジャンル」 『わたしはこれでやせました』【オリコンランキング】
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、18日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上0.7万部で14位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」で、5週連続で1位を獲得した。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
なお累積売上は、5.7万部を記録した。
新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再注目され、ジャンル別「美容・ダイエット」において、6月1日付で3位、6月8日付・6月15日付で2位、最新6月22日付では3位にランクインし、4週連続TOP3入りを記録した。
同作は「オリコン年間BOOKランキング」において、2023年度、2024年度の2年連続で、ジャンル別「タレント本」「美容・ダイエット」の2冠を獲得している。
新刊『わたしはこれでやせました』は、ダイエットの「本気スイッチ」の入れ方や、食欲をコントロールするコツ、レシピから、厳選した食材・調味料の紹介、エクササイズやボディラインづくりのための運動、さらに“やせ見え”の工夫まで、取り入れやすいメソッドを紹介している。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
なお累積売上は、5.7万部を記録した。
新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再注目され、ジャンル別「美容・ダイエット」において、6月1日付で3位、6月8日付・6月15日付で2位、最新6月22日付では3位にランクインし、4週連続TOP3入りを記録した。
新刊『わたしはこれでやせました』は、ダイエットの「本気スイッチ」の入れ方や、食欲をコントロールするコツ、レシピから、厳選した食材・調味料の紹介、エクササイズやボディラインづくりのための運動、さらに“やせ見え”の工夫まで、取り入れやすいメソッドを紹介している。