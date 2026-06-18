森本慎太郎、SixTONESライブ後のヘアケアにこだわり「火薬が頭に入ったりする」
6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われたレチノール配合シャンプー『レチスパ』ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇した。髪についてのトークセッションではSixTONESのライブ後のヘアケアのこだわりについても語った。
【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM
アンバサダーとして同商品を使用後の髪の触り心地を聞かれ「滑らかというかつややかというか。僕って田んぼで田植えしたり島で開拓したり、紫外線を浴びているワイルドな人間ですが、レチスパを使ってみると新たな一面を感じることができました」とうれしそうに語りつつ「ちょっと、すいません。しゃべりながら質問内容を忘れていました（笑）」とマイペースに盛り上げた。
ライブやヘアセットなど普段のヘアケアには「僕たちのライブは火がすごく出たりスパークラーっていう花火みたいな特効系を使ったりするので、汚れや火薬が頭に入ったりする。たっぷりのお湯で流しながら汚れをしっかり落としています」とこだわりも。
役によって髪型や髪色も変化するが「ワックスやスプレー整髪料を使うことも多々あるのでそういうのも落としてくれるのもありがたい」と笑顔。マリンスポーツなども楽しむ森本だが「海に入ると海水でゴワゴワしてしまうのでしっかりまとめて頭皮ケアできるので、痛めたからには労らないと。マッサージしながらリラックスできたりもするので海行ってる人たちにはもってこい」とおすすめしていた。
森本の出演する新CM「試してレチスパ」篇は18日より放送開始。
【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM
アンバサダーとして同商品を使用後の髪の触り心地を聞かれ「滑らかというかつややかというか。僕って田んぼで田植えしたり島で開拓したり、紫外線を浴びているワイルドな人間ですが、レチスパを使ってみると新たな一面を感じることができました」とうれしそうに語りつつ「ちょっと、すいません。しゃべりながら質問内容を忘れていました（笑）」とマイペースに盛り上げた。
役によって髪型や髪色も変化するが「ワックスやスプレー整髪料を使うことも多々あるのでそういうのも落としてくれるのもありがたい」と笑顔。マリンスポーツなども楽しむ森本だが「海に入ると海水でゴワゴワしてしまうのでしっかりまとめて頭皮ケアできるので、痛めたからには労らないと。マッサージしながらリラックスできたりもするので海行ってる人たちにはもってこい」とおすすめしていた。
森本の出演する新CM「試してレチスパ」篇は18日より放送開始。