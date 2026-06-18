18日、衆議院政治改革委員会において、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を議題とした審議が行われた。中道改革連合の後藤祐一議員が企業団体献金について与党側を追及する中で、連立を組む自民党と日本維新の会のスタンスの違いが浮き彫りになるとともに、自民党の勝目康議員の答弁をめぐって審議が3度にわたり一時ストップする事態となった。

【映像】「ちょちょちょ止めて止めて」3連続ストップの瞬間（実際の様子）

後藤議員は、日本維新の会の金村龍那議員に対し、「企業団体献金を全面禁止することは憲法違反でしょうか？」と質問。金村議員が「憲法違反でないという考え方が広く周知されていると認識しております」との認識を示すと、続いて自民党の勝目議員に同様の質問を投げかけた。

勝目議員は、憲法が政治活動の自由を保障していることや企業も寄付の自由を有すると説明し、「憲法上によって保障されている自由だと感じております」と回答。後藤議員が「はっきりお答えください。憲法違反でしょうか？」と重ねてただすと、「憲法上の課題を惹起する可能性があるものだと承知をしております」と答弁した。これを受け、後藤議員は「同じ法案を提出している維新の提出者と自民党の提出者で憲法との関係で根本的に考え方が違う。これでは議論できないじゃないですか」と指摘した。

次に後藤議員は、多額の企業団体献金が政策を歪める可能性があるかと質問。金村議員が「当然、歪める可能性があるからこそ、我が党は一貫して企業団体献金の廃止について訴えてまいりました」と答えた。

後藤議員は「明確に『ある』という答弁でした」と述べ、勝目議員に対しても「多額の企業団体献金が少なくとも政策を歪める可能性はあると思うでしょうか？」と質問した。勝目議員は「どのような政治資金であっても政治を歪めることはあってはいけないと思っております」と答え、自民党としては「禁止よりも公開」を原則に掲げ、国民監視のもとで適正な政治を行っていきたいと主張した。

後藤議員は「全く答えておりません。時間稼ぎやめてください」と述べ、「多額の企業団体献金が少なくとも政策を歪める可能性があるかないかを答えてください。関係ないこと言わないでください」と追及した。勝目議員が「企業団体献金にかかわらず、政治資金によって政治が歪められることはあってはいけないと考えておりますので、透明性をしっかり確保して適正な政治を行ってまいりたいと考えております」と答弁すると、後藤議員は「『あってはいけない』って『べき論』を聞いてんじゃないんです。可能性があるかないかを聞いてんです。3度目です。ちゃんとお答えください」とさらに迫った。

これに対し、勝目議員が「ですから、抽象的・一般的にそういうことを言うことではなくて、そういうことが起こらないように、我々として、政治家としてそういう運用をしないといけないということでございます」と答えると、後藤議員は自席から「答えてない。こんな大事な問題に答えないのダメ。ちゃんと答えてください。歪める可能性があるのかないのか。答えてないって。これ制度の根本だから」と発言しヒートアップ。さらに「ちょちょちょ止めて止めて」と訴えた。委員長はこれに応じる形で速記を止め、審議は停止となった。

2回目、3回目の審議停止に

速記再開後、勝目議員は「全ての政治資金においてそのような政治を歪めることはあってはいけないわけでありますから。そういうことがないように我々としてしっかりと公正適正な政治に努めていきたいということ」と答弁した。しかし、後藤議員が自席から「答えてない。あってはならないなんて聞いてない」と反発したため、委員長は再度「速記を止めてください」と指示し、審議は2回目の停止となった。

再び再開後、勝目議員が多額の献金が政治を歪める可能性があるという主張があることを認識した上で「そのようなことがあっちゃいけない」と答弁すると、後藤議員は「『あると意識した上で』っていうのは『あり得る』っていうことでいいですね？」と確認。委員会室に笑いが起きる中、勝目議員が先ほどと同様の答弁を繰り返すと、後藤議員は「だったら答えてない。だったら答えてない。だったら答えてない」と連呼した。委員長が三度速記を止めようとしたが、後藤議員はこれを制して「多額の献金が政治を歪める可能性の有無」について、自民党の見解を文書で理事会に提出するよう求め、委員長が「理事会で取り計らわせていただきます」と応じた。

その後、後藤議員は過去の汚職事件を挙げて「政策を歪めてないと思いますか？」と追及。勝目議員が「公開性をしっかり確保し高めていく」と答えると、後藤議員は「これが歪めてるか歪めてないかを聞いてるんです」と抗議し、3回目の速記停止となった。

すぐさま再開され、勝目議員が個別の事案への論評を控えると答弁したため、後藤議員は各事件で献金が政策を歪めた可能性があったか否かについて文書提出を要求。委員長が「理事会で取り計らわせていただきます」と引き取った。

後藤議員は次の質問に移り、企業・団体献金の見直しを行う「有識者会議」について尋ねた。

（ABEMA NEWS）