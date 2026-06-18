◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)

バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は17日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。第2週から日本は場所をフィリピンに移動しセルビア(同9位)、チェコ(同13位)、ドミニカ共和国(同12位)、イタリア(同1位)と戦います。

日本は17日にセルビアと対戦し、3−2(20−25、26−24、18−25、32−30、15−7)のフルゲームの死闘の末に勝利。セットカウント1−2で落とせば負ける第4セットでは、マッチポイントを握られながらも32−30の激闘の末にセットを奪取。崖っぷちから追いつくと、第5セットをつかみ執念の逆転勝利となりました。第1セットにミドルブロッカーの荒木彩花選手が負傷交代するアクシデントがあるなか、代わりに入った34歳ベテランの島村春世選手が11得点の活躍。キャプテンの石川真佑選手がチームトップの24得点、和田由紀子選手が20得点を記録しました。これで日本は負けなしの5連勝。次戦は1日空き、チェコと戦います。

その他、ブラジルがフランスを3−0で破り、日本と同じく5連勝で首位キープ。イタリア、アメリカ、ポーランド、中国が4勝1敗となっています。

【17日予選ラウンド結果】

アメリカ 3−0 ドミニカ共和国

カナダ 3−1 オランダ

イタリア 3−0 チェコ

中国 3−2 ドイツ

ポーランド 3−0 ブルガリア

日本 3−2 セルビア

ブラジル 3−0 フランス

ウクライナ 3−2 タイ

トルコ 3−0 ベルギー

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 ○ 3−2 セルビア第6戦 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド