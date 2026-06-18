メロン生産量日本一の茨城県・鉾田の「深作農園」がメロン販売を本格スタート
深作農園はメロンの日である6月6日から、メロンシーズンを本格スタートした。
深作農園のメロンシーズンが本格スタート
直売所では、とれたてメロンの産直販売や全国配送の受け付けを行うほか、店頭で購入した人を対象に、自社製造の「メロンバウム」をお得に購入できるキャンペーンを展開する。
同農園は日本農業賞大賞などの受賞歴を持ち、ブランドメロン「メロディーグリーン」や茨城県オリジナル品種「イバラキング」など高品質なメロンを生産している。敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」でも同日よりメロンスイーツの本格提供を開始。リニューアルしたメロンパフェやパンケーキ、タルトなどを提供する。
深作農園のメロンスイーツ
また、年間を通して人気の「王様のメロンパン」に加え、この季節限定で生メロンをトッピングした「プレミアムメロンパン」も数量限定で販売する。
王様のメロンパン
深作農園のメロンシーズンが本格スタート
直売所では、とれたてメロンの産直販売や全国配送の受け付けを行うほか、店頭で購入した人を対象に、自社製造の「メロンバウム」をお得に購入できるキャンペーンを展開する。
同農園は日本農業賞大賞などの受賞歴を持ち、ブランドメロン「メロディーグリーン」や茨城県オリジナル品種「イバラキング」など高品質なメロンを生産している。敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」でも同日よりメロンスイーツの本格提供を開始。リニューアルしたメロンパフェやパンケーキ、タルトなどを提供する。
深作農園のメロンスイーツ
また、年間を通して人気の「王様のメロンパン」に加え、この季節限定で生メロンをトッピングした「プレミアムメロンパン」も数量限定で販売する。
王様のメロンパン