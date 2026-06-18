深作農園はメロンの日である6月6日から、メロンシーズンを本格スタートした。

深作農園のメロンシーズンが本格スタート

直売所では、とれたてメロンの産直販売や全国配送の受け付けを行うほか、店頭で購入した人を対象に、自社製造の「メロンバウム」をお得に購入できるキャンペーンを展開する。

同農園は日本農業賞大賞などの受賞歴を持ち、ブランドメロン「メロディーグリーン」や茨城県オリジナル品種「イバラキング」など高品質なメロンを生産している。敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」でも同日よりメロンスイーツの本格提供を開始。リニューアルしたメロンパフェやパンケーキ、タルトなどを提供する。

深作農園のメロンスイーツ

また、年間を通して人気の「王様のメロンパン」に加え、この季節限定で生メロンをトッピングした「プレミアムメロンパン」も数量限定で販売する。

王様のメロンパン