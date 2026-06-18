アマチュアボクシングで７冠を達成した中山聖也（１９）＝大橋＝のプロデビュー戦の相手が決まった。所属する大橋ジムは１８日、８月１９日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５９」で、元ＷＢＡアジア・スーパーフライ級王者ナッタポン・ジャンケーウ（３０）＝タイ＝と５２キロ契約６回戦で対戦すると発表した。

中山は今月１０日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行内でＢ級（６回戦）プロテストを受験し合格。「無敗で世界チャンピオンになることを目指したい」と宣言し、デビュー戦へ向け「ＫＯを目指すと言ったらありきたりになるので、一撃で倒すインパクトを見せたい。普通のＫＯとは違うところを見せていきたい」と意気込みを語っていた。

中山は東福岡高時代、全国総体（インターハイ）で３連覇。２３、２４年の選抜、２３年アジアユース、２５年国スポでも優勝するなど、アマチュア戦績は５７勝（３０ＲＳＣ）１敗を誇る。２８年ロサンゼルス五輪に５１キロ級での出場を目指し駒大に進学したが、同五輪の最軽量級が５５キロ級に変更となり「それならプロの世界チャンピオンを目指そう」と今年３月に１年で中退し、プロ転向を決断した。駒大では、今春駒大を卒業して今月プロテストを受験予定の長男・颯太、駒大３年の次男・鉱一とともに「中山３兄弟」として活躍。昨年度の関東大学リーグ１部では、３兄弟がいずれも全勝で階級賞（颯太＝ライトウエルター級、鉱一＝ライト級、聖也＝フライ級）を獲得するなど２連覇に貢献した。

ナッタポンは２０１９年９月にプロデビュー。２０年１１月、ＷＢＡアジア同級暫定王座を獲得し、後に正規王者に昇格（防衛１度）。日本人とは矢代博斗（当時・帝拳）、佐野遥渉（ＬＵＳＨ）、中川麦茶（ミツキ）と対戦し、いずれも敗れている。戦績は１３勝（９ＫＯ）６敗。

◆中山 聖也（なかやま・せいや）２００６年１１月７日、福岡市東区生まれ。１９歳。６歳から兄２人と「スタービーアマチュアボクシングスクール」でボクシングを始める。２２〜２４年総体、２３、２４年選抜、２３年アジアユース、２５年国スポでも優勝するなど、東福岡高、駒大でアマ７冠。アマチュア戦績は５７勝（３０ＲＳＣ）１敗。身長１７１センチのサウスポー。４人きょうだいの三男（兄２人と妹１人）。趣味は買い物。