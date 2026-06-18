父の日ギフトの新定番に。男性でも飾りやすいひまわりのフラワーギフトを発売
Bondが展開するフラワーブランド「bois de gui(ボワドゥギ)」は、父の日に向けたひまわり中心のフラワーギフト「father's day bouquet」を発表した。
ひまわりブーケ
近年、定番不在でプレゼント選びに悩む人が多い父の日において、感謝を伝えやすい花束の需要が拡大している。
同社では、男性でも飾りやすいシックなデザインを取り入れながら、父の日に感謝の気持ちを伝える新たなギフトとして、ひまわりを中心とした商品展開を強化。近年は品種改良により、ブラウン系や赤みのあるシックな色合いも増えているという。購入者からは、「父の日は毎年プレゼント選びに悩むが、花は気持ちが伝わりやすい」「普段は照れくさくて言えない感謝を自然に表現できる」といった声が寄せられている。
価格は6,600円からで、6月17日まで大阪・東京・和歌山の店舗やオンラインショップで販売する。店頭のみ当日も販売する。
ひまわりブーケ
近年、定番不在でプレゼント選びに悩む人が多い父の日において、感謝を伝えやすい花束の需要が拡大している。
同社では、男性でも飾りやすいシックなデザインを取り入れながら、父の日に感謝の気持ちを伝える新たなギフトとして、ひまわりを中心とした商品展開を強化。近年は品種改良により、ブラウン系や赤みのあるシックな色合いも増えているという。購入者からは、「父の日は毎年プレゼント選びに悩むが、花は気持ちが伝わりやすい」「普段は照れくさくて言えない感謝を自然に表現できる」といった声が寄せられている。
価格は6,600円からで、6月17日まで大阪・東京・和歌山の店舗やオンラインショップで販売する。店頭のみ当日も販売する。