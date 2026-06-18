上野の老舗焼肉店が、″量ではなく余韻を楽しむ″焼肉店「やきにく やん」オープン
ヤンサンドは6月5日、量ではなく余韻を楽しむ焼肉店「やきにく やん」(東京都台東区)をオープンした。
絶品塩ホルモンとレモンサワー
同店は、同社が上野・アメ横で70年間焼肉に向き合ってきた経験を活かして新たにオープンした。「じぶんを、いたわる焼肉」をコンセプトに掲げ、仕事やサウナ終わりに静かに整える焼肉時間を提案。食後の重さや食べ疲れがない心地よさを目指している。
上ミノ青唐辛子
提供する塩ホルモンは一皿40g前後とあえて少量にしており、部位ごとの味わいを少しずつ楽しめる構成とした。手づくりの旨み塩や脂をすっきり流す柑橘ドリンク、卓上の薬味を使い、自分の体調に合わせて少しずつ味わいを整えることができる。
絶品塩ホルモンとレモンサワー
同店は、同社が上野・アメ横で70年間焼肉に向き合ってきた経験を活かして新たにオープンした。「じぶんを、いたわる焼肉」をコンセプトに掲げ、仕事やサウナ終わりに静かに整える焼肉時間を提案。食後の重さや食べ疲れがない心地よさを目指している。
上ミノ青唐辛子
提供する塩ホルモンは一皿40g前後とあえて少量にしており、部位ごとの味わいを少しずつ楽しめる構成とした。手づくりの旨み塩や脂をすっきり流す柑橘ドリンク、卓上の薬味を使い、自分の体調に合わせて少しずつ味わいを整えることができる。