辻ちゃん長女・希空（のあ）、韓国での肩出しコーデ披露「スタイル抜群で憧れる」「高めのツインテール可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が6月16日、自身のInstagramを更新。韓国での様子を披露し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん18歳長女「スタイル抜群で憧れる」肩出しトップスコーデ
希空は「韓国で爆買い」とつづり、写真を投稿。高い位置でツインテールにし、黒の鞄を肩掛けし、黒のサングラスに白のフリル肩出しトップス、薄いブルーのデニムを合わせ、綺麗な肩とスラリと伸びた腕が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「スタイル抜群で憧れる」「肩のラインが綺麗すぎる」「高めのツインテール可愛い」「サングラスも似合ってる」「韓国で爆買い、羨ましい」「まさにレベチの可愛さ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「スタイル抜群で憧れる」肩出しトップスコーデ
◆希空、韓国での肩出しショット披露
希空は「韓国で爆買い」とつづり、写真を投稿。高い位置でツインテールにし、黒の鞄を肩掛けし、黒のサングラスに白のフリル肩出しトップス、薄いブルーのデニムを合わせ、綺麗な肩とスラリと伸びた腕が際立つスタイルとなっている。
◆希空の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群で憧れる」「肩のラインが綺麗すぎる」「高めのツインテール可愛い」「サングラスも似合ってる」「韓国で爆買い、羨ましい」「まさにレベチの可愛さ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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