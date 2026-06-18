鹿児島市の認定こども園でおととし、園児の首を切りつけ、殺害しようとした罪などに問われている元保育士の女の裁判員裁判がきょう18日、始まりました。女は「殺意はありませんでした」と起訴内容を一部否認しました。

殺人未遂と傷害の罪に問われているのは、元保育士で南九州市の無職・笹山なつき被告(23)です。

起訴状などによりますと、笹山被告はおととし6月、保育士として当時勤務していた鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけて殺害しようとしたほか、当時1歳の女の子の顔を棚の角に打ちつけて全治およそ1週間のけがをさせたとされています。

「殺意はありませんでした」殺人未遂の罪については否認

初公判で笹山被告は、「殺意はありませんでした」と述べ、殺人未遂の罪については否認しました。

冒頭陳述で検察は、「複数の園児が懐かない上、職員から注意を受けることが多かった。男の子が泣くなどして、いらだちを募らせていた」などと指摘。

弁護側「肩付近を傷つける目的だった」傷害の罪に相当すると主張

弁護側は「肩付近を傷つける目的だった。手の震えなどで想定していたよりも大きく切れた」などとし、傷害の罪に相当すると主張しました。

裁判は来月16日に判決が言い渡される予定です。

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