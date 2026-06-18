パレスチナ自治区ガザ地区の保健当局は17日、去年10月の停戦発効以降、死者が1000人を超えたと発表しました。イスラエルによる断続的な攻撃で、犠牲者が増え続けています。

ガザ地区では、去年10月に、イスラム組織ハマスとイスラエルが和平案に合意し、停戦が発効しています。

しかし、その後もイスラエルの攻撃は収まらず、ガザ地区の保健当局によりますと17日時点で、停戦発効以降、1005人が死亡しました。

先月末、自宅の隣が空爆された住民はNNNの取材に、「同じエリアに集中攻撃が続いていて、恐ろしい」「とても停戦とは言えない」と話しました。

また、現地で支援を続けるUNRWAの清田保健局長は、「住民は全体の4割の土地に押し込められて、いまだに多くの人がテントで暮らしている」「物資も足らず状況は全く改善していない」と訴えています。

こうした中、現在、ガザ地区の6割以上を支配するイスラエル軍に対し、ネタニヤフ首相は先月28日、支配地域を、7割まで拡大するよう指示したということです。

事実上の“停戦崩壊”が続く中、再び緊迫の度合いを増しています。