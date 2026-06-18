『中川家の特大寄席2026』開催概要が発表 ザコシがビジュアル描き下ろし【チケット情報＆ライブビューイング一覧あり】
お笑いコンビ・中川家による毎年恒例の単独ライブ『中川家の特大寄席2026』の開催スケジュールが18日、発表された。8月15日・16日に東京・ルミネtheよしもとにて、8月22日・23日に大阪・なんばグランド花月で実施される。
【写真】「礼二さんにそっくり」“鉄オタ”全開、中川家・礼二＆長男の“ペアルック2ショット” ※2枚目
『中川家の特大寄席』は、毎回チケットが即完売する屈指の人気興行。8月16日の東京公演は、より多くのファンに届けるべく全国各地のイオンシネマにてライブビューイングが行われる。
ポスタービジュアルは、中川家と同期（NSC大阪11期生）のハリウッドザコシショウが今回も描き下ろしイラストを担当。このイラストを使用した限定グッズの販売も予定する。
■中川家 本人コメント
【剛】今年もこの季節がやってきました。頑張ります。
【礼二】今回もライブビューイングやります。劇場に来られない方は、お近くのイオンで楽しんでください！
■中川家単独ライブ『中川家の特大寄席2026』
＜東京公演＞ルミネtheよしもと
8月15日（土）開場18:30／開演19:00
8月16日（日）開場18:30／開演19:00 ※ライブビューイング実施
＜大阪公演＞なんばグランド花月
8月22日（土）開場16:30／開演17:00
8月23日（日）開場16:30／開演17:00
チケット
料金（全席指定）：前売7000円／当日7500円
※前売り券完売の場合、当日券販売がない場合あり
販売スケジュール（一次抽選先行受付）
受付期間：6月19日（金）11:00〜22日（月）11:00
当落発表：6月25日（木）18:00
ライブビューイング概要
会場：全国各地のイオンシネマ
日時：2026年8月16日（日）19:00開演
北海道：イオンシネマ江別
青森県：イオンシネマ新青森
宮城県：イオンシネマ名取
埼玉県：イオンシネマ大宮
千葉県：イオンシネマ幕張新都心
東京都：イオンシネマ板橋
神奈川県：イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘
石川県：イオンシネマ白山
愛知県：イオンシネマ大高、イオンシネマワンダー
京都府：イオンシネマ京都桂川
大阪府：イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日
兵庫県：イオンシネマ加古川
広島県：イオンシネマ広島
香川県：イオンシネマ高松東
愛媛県：イオンシネマ今治新都市
福岡県：イオンシネマ福岡
熊本県：イオンシネマ熊本
【写真】「礼二さんにそっくり」“鉄オタ”全開、中川家・礼二＆長男の“ペアルック2ショット” ※2枚目
『中川家の特大寄席』は、毎回チケットが即完売する屈指の人気興行。8月16日の東京公演は、より多くのファンに届けるべく全国各地のイオンシネマにてライブビューイングが行われる。
■中川家 本人コメント
【剛】今年もこの季節がやってきました。頑張ります。
【礼二】今回もライブビューイングやります。劇場に来られない方は、お近くのイオンで楽しんでください！
■中川家単独ライブ『中川家の特大寄席2026』
＜東京公演＞ルミネtheよしもと
8月15日（土）開場18:30／開演19:00
8月16日（日）開場18:30／開演19:00 ※ライブビューイング実施
＜大阪公演＞なんばグランド花月
8月22日（土）開場16:30／開演17:00
8月23日（日）開場16:30／開演17:00
チケット
料金（全席指定）：前売7000円／当日7500円
※前売り券完売の場合、当日券販売がない場合あり
販売スケジュール（一次抽選先行受付）
受付期間：6月19日（金）11:00〜22日（月）11:00
当落発表：6月25日（木）18:00
ライブビューイング概要
会場：全国各地のイオンシネマ
日時：2026年8月16日（日）19:00開演
北海道：イオンシネマ江別
青森県：イオンシネマ新青森
宮城県：イオンシネマ名取
埼玉県：イオンシネマ大宮
千葉県：イオンシネマ幕張新都心
東京都：イオンシネマ板橋
神奈川県：イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘
石川県：イオンシネマ白山
愛知県：イオンシネマ大高、イオンシネマワンダー
京都府：イオンシネマ京都桂川
大阪府：イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日
兵庫県：イオンシネマ加古川
広島県：イオンシネマ広島
香川県：イオンシネマ高松東
愛媛県：イオンシネマ今治新都市
福岡県：イオンシネマ福岡
熊本県：イオンシネマ熊本