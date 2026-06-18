「こんな実況初めて聞いた」「まさかの…」「前代未聞」W杯ウズベキスタンvsコロンビアで予期せぬアクシデント
現地時間17日に行われている北中米W杯のK組第1節ウズベキスタン対コロンビア代表で思わぬアクシデントが発生した。
0-0のまま試合が進んだ前半33分、タッチラインを割るかというルーズボールに対してコロンビアFWルイス・ディアスとウズベキスタンDFアブドゥコディル・フサノフの2選手が走り込む。すると、タッチライン際の中継カメラマンに勢い余ったフサノフが激突。カメラマンはピッチ脇で倒れ込み、医療スタッフが駆け寄る事態となった。
『DAZN』の実況を務める桑原秀和氏も「カメラマンさん大丈夫かな。左の膝をおさえています」と伝え、解説を務める水沼貴史とともに「カメラマンさん大丈夫?」と心配していた。
予期せぬアクシデントにSNS上でも「カメラマン大丈夫か」と心配する声が多数挙がるとともに、「クサノフがカメラマンへチャージ」「まさかのカメラマン負傷交代?」「災難」「前代未聞」「こんなことある?」「カメラマンが膝をおさえているって実況初めて聞いた」などと反応している。
なお、試合は前半を終了。コロンビアが1-0とリードしている。
0-0のまま試合が進んだ前半33分、タッチラインを割るかというルーズボールに対してコロンビアFWルイス・ディアスとウズベキスタンDFアブドゥコディル・フサノフの2選手が走り込む。すると、タッチライン際の中継カメラマンに勢い余ったフサノフが激突。カメラマンはピッチ脇で倒れ込み、医療スタッフが駆け寄る事態となった。
予期せぬアクシデントにSNS上でも「カメラマン大丈夫か」と心配する声が多数挙がるとともに、「クサノフがカメラマンへチャージ」「まさかのカメラマン負傷交代?」「災難」「前代未聞」「こんなことある?」「カメラマンが膝をおさえているって実況初めて聞いた」などと反応している。
なお、試合は前半を終了。コロンビアが1-0とリードしている。
フサノフと衝突したカメラマンが負傷