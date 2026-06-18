ミセス大森元貴の“ロングドレスのような”オールホワイトコーデが幻想的！柔らかな光に包まれた儚げな表情に「美しすぎる」「妖精みたい」「ビジュが爆発してる」「お口かわいい」の声

【写真＆動画】大森元貴「風と町」ビハインド映像／MVオフショット

Mrs. GREEN APPLEの公式SNSが更新。大森元貴の「風と町」のビハインド映像が公開され、その幻想的な姿に注目が集まっている。

■大森元貴が森の中で見せたしなやかに動き

投稿されたのは、「風と町 Behind the Scenes Cinematic Memories - Motoki Ohmori -」と題した映像。

大森は森の中で、胸元の大きなリボンが印象的な、ロングドレスを思わせる白衣装をまとって登場。木々の間から差し込む柔らかな光に包まれながらたたずみ、静かに手を伸ばしたり、舞うような動きを見せている。

わずか20秒ほどの映像ながら、大森の繊細な表情やしなやかな動きが印象的。白衣装と森の景色が調和した幻想的な仕上がりとなっている。

ファンからは「美しすぎる」「妖精みたい」「この衣装めっちゃ好き」「お口かわいい」「ただただ愛おしい」「スクショが止まらない」「ビジュが爆発してる」などの声が寄せられている。