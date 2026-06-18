“令和の文化財級ボディ”七瀬なな、衝撃のエプロン姿
俳優の七瀬ななが、7月21日発売する1st写真集（集英社）の表紙が決定。タイトルの『七瀬なな1st写真集 みつめて。』とあわせて発表された。
【写真】解禁された『七瀬なな1st写真集 みつめて。』書影
「日本レースクイーン大賞(現レースアンバサダーアワード)2022」で、新人部門グランプリ受賞。トップレースアンバサダーとして活躍しながら、2024年に卒業し、現在は俳優として活動中。また、その圧倒的なスタイルが、「令和の文化財級ボディ」と呼ばれ、これまでにリリースしたデジタル写真集が軒並みヒットを記録している。
本作は、そんなグラビア界でも高い人気を誇る七瀬によるファースト写真集。撮影の舞台は、タイ・サメット島とバンコク、そして彼女の故郷である福井県。サメット島では雄大な自然の中で開放感いっぱいに、バンコクではその美しさを全開に、さらに福井県ではちょっぴりセンチメンタルに。「令和の文化財級ボディ」が、水着ショットやセクシーなランジェリーショットはもちろん、過去最大の大胆な露出にも挑んだ意欲作に。また福井県では、彼女自身の思い出の地で撮影し、普段は見せないほどの愛らしい素顔もたっぷりと披露。大人の気品あふれる姿と、少女を思わせるあどけない姿とのギャップも見どころとなっている。
合わせて今回、ランジェリー姿でアンニュイな表情を浮かべるものや、衝撃の“エプロン姿”などを公開している。
【写真】解禁された『七瀬なな1st写真集 みつめて。』書影
「日本レースクイーン大賞(現レースアンバサダーアワード)2022」で、新人部門グランプリ受賞。トップレースアンバサダーとして活躍しながら、2024年に卒業し、現在は俳優として活動中。また、その圧倒的なスタイルが、「令和の文化財級ボディ」と呼ばれ、これまでにリリースしたデジタル写真集が軒並みヒットを記録している。
合わせて今回、ランジェリー姿でアンニュイな表情を浮かべるものや、衝撃の“エプロン姿”などを公開している。