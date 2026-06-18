【ダラス（米テキサス州）＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｋ組はポルトガル（世界ランキング５位）とコンゴ民主共和国（同４６位）が引き分けた。

Ｌ組はイングランド（同４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に勝ち、ガーナ（同７３位）は試合終了間際の得点でパナマ（同３４位）に競り勝った。（世界ランキングは１１日時点）

ガーナ１―０パナマ

ガーナが試合終盤に均衡を破って勝利。後半の追加タイム、左サイドの突破から最後はゴール前に詰めたイレンキが決勝点を挙げた。パナマは前半から押し気味に試合を進めて相手ゴール前に迫ったが、好機を生かせず。Ｗ杯で初の勝ち点獲得はならなかった。

トーマスアサンテがお膳立て

ガーナは、後半途中に投入された背番号１０のトーマスアサンテが勝利の立役者になった。ともに無得点でドローが濃厚となった後半追加タイム、左サイドを突破し、ゴール前に走り込んだイレンキに正確なパスを送り、決勝点を呼び込んだ。ケイロス監督は「パスで攻めるか、右サイドからか左からか、そんなことは重要ではない。我々はただ勝利への道を見つけ出せればいい」と語っていた。パナマに押され気味だった試合で、指揮官の期待通りに勝ち点３をもたらした。（平沢祐）