【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）

【映像】2度目は変えた！驚異の蹴り直しPK炸裂

イングランド代表FWハリー・ケインが、PKで見せた冷静な判断と対応力でファンを沸かせた。1度は止められながらも、リテイク（蹴り直し）となった2本目を異なるアプローチで沈めた。

イングランドは日本時間6月18日、FIFAワールドカップ2026のグループL第1節でクロアチア代表と対戦。1トップで先発出場したケインは12分、FWノニ・マドゥエケがボックス内で倒されて獲得したPKのキッカーを務めた。クロアチアのゴールを守るのはGKドミニク・リバコビッチ。カタール大会のラウンド16で日本代表とのPK戦で3本を止めるなど、世界屈指のショットストッパーだ。

1本目、ケインは短い助走から小刻みなステップを入れ、インパクト直前で一度間を作る“ストップモーション”のキックを選択。相手GKのタイミングを外しにかかったが、リバコビッチがこれを読み切り、見事にセーブした。しかし、この場面でVARチェックが入り、リバコビッチがキック前にゴールラインを離れていたとして蹴り直しに。ケインに2度目のチャンスが与えられた。

DAZNで解説を務めた松木玖生氏（サウサンプトン）は「ケインはスピードに乗りながら蹴るPKと、こうやって止まるPKがある。GKとしてはすごく難しい」と伝えた。

「やはりケインですね。さすがの一言」と松木も称賛

迎えた2本目。今度は助走から止まることなく、そのまま勢いに乗って右へ強烈なシュート。1本目と同じコースながら、スピードで上回り、リバコビッチの逆を突いてゴールネットを揺らした。

松木は「やはりケインですね。さすがの一言です」と大絶賛。SNSのファンたちも「これはケインがうまかった」「止められても全くプレッシャーなかったな」「スピードボールでいきそうとは思ったけど、こんなのわかってても止められんって」「蹴り方が多彩なんよ」といった声が上がり、エースの対応力に注目が集まった。

ケインは42分にもゴールを奪うなど、この日は2ゴールの活躍。チームもクロアチアを相手に4ー2で勝利した。（FIFAワールドカップ2026）