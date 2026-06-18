【ポケモン】「ポケパーク カントー」、7月から整理券エントリー開始時間が15分早まる
【ポケパーク カントー：整理券エントリー開始時間変更】 7月以降実施【変更点】
・変更前：2026年7月からは、よみうりランド入園後、かつ12:00以降エントリー可能
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
よみうりランドと読売新聞東京本社は、屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、7月以降の整理券エントリー開始時間変更を発表した。
7月以降の整理券エントリー開始時間については、3月26日の案内から以下の通り変更となる。
・変更前：2026年7月からは、よみうりランド入園後、かつ12:00以降エントリー可能
・変更後：2026年7月からは、よみうりランド入園後、かつ11:45以降エントリー可能
なお、営業時間（12時～20時）については変更はないとしている。
□「2026年7月以降の整理券エントリー開始時間の変更について」のページ
【お知らせ】2026年7月以降の整理券エントリー開始時間変更について- 【公式】ポケパーク カントー PokéPark KANTO (@PokeParkKANTOjp) June 18, 2026
■整理券エントリーの開始時間
「よみうりランド入園後、かつ12:00以降よりエントリー可能」
→ 「よみうりランド入園後、かつ11:45以降よりエントリー可能」に変更となります。
※営業時間(12:00～20:00)に変更はございません。… https://t.co/UG5I03cT9K
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