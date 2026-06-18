【ポケパーク カントー：整理券エントリー開始時間変更】 7月以降実施

よみうりランドと読売新聞東京本社は、屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、7月以降の整理券エントリー開始時間変更を発表した。

7月以降の整理券エントリー開始時間については、3月26日の案内から以下の通り変更となる。

【変更点】

・変更前：2026年7月からは、よみうりランド入園後、かつ12:00以降エントリー可能

・変更後：2026年7月からは、よみうりランド入園後、かつ11:45以降エントリー可能

なお、営業時間（12時～20時）については変更はないとしている。

□「2026年7月以降の整理券エントリー開始時間の変更について」のページ

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。