『サイボーグ009 ネメシス』9対9のバトルを予感！ キービジュアル解禁 配信日は7.19に
アニメ『サイボーグ009 ネメシス』の配信日が7月19日に決定。9対9のバトルを予感させるキービジュアルが解禁されたほか、杏子が歌唱するオープニング主題歌「誰がために」のCDを7月19日より発売することも発表された。
【写真】オープニング主題歌「誰がために」ジャケットにも009が集結
漫画家・石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。“009”島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語だ。『サイボーグ009 ネメシス』はその新作アニメーションとなる。
サイボーグ戦士たちは誕生以後、半世紀以上にわたり平和を脅かすさまざまな敵から人々を守ってきた。しかし、なおも戦いは続いている。そして今。009たちでは世界を安寧に導くことはできない、そう信じた9人のサイボーグ集団「ネメシス」が現れた。重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いる彼らの目指す理想とは？
今回解禁されたキービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009・島村ジョー（CV：梶裕貴）らゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らに代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009・グラビトン（CV：中村悠一）率いる「ネメシス」の面々が勢揃いしたもの。より優れた能力を持つ新たなサイボーグ集団を相手に繰り広げられる、9対9のバトル。サイボーグ戦士たちの限界を超える激戦を予感させる、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。
併せて、石ノ森章太郎が作詞した楽曲を杏子が新録カバーしたオープニング主題歌「誰がために」のCDが、7月19日より発売されることも発表。CDには、成田賢のオリジナルバージョンもスペシャルトラックとして収録されている。
アニメ『サイボーグ009 ネメシス』は、ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J：COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画にて7月19日より全3話一挙配信開始。
※石ノ森章太郎の「ノ」の字は、約60％縮小が正式表記
【写真】オープニング主題歌「誰がために」ジャケットにも009が集結
漫画家・石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。“009”島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語だ。『サイボーグ009 ネメシス』はその新作アニメーションとなる。
今回解禁されたキービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009・島村ジョー（CV：梶裕貴）らゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らに代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009・グラビトン（CV：中村悠一）率いる「ネメシス」の面々が勢揃いしたもの。より優れた能力を持つ新たなサイボーグ集団を相手に繰り広げられる、9対9のバトル。サイボーグ戦士たちの限界を超える激戦を予感させる、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。
併せて、石ノ森章太郎が作詞した楽曲を杏子が新録カバーしたオープニング主題歌「誰がために」のCDが、7月19日より発売されることも発表。CDには、成田賢のオリジナルバージョンもスペシャルトラックとして収録されている。
アニメ『サイボーグ009 ネメシス』は、ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J：COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画にて7月19日より全3話一挙配信開始。
※石ノ森章太郎の「ノ」の字は、約60％縮小が正式表記